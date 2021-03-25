Son dakika | CHP'li belediyelerde 'YANDAŞA KIYAK' seferberliği!

CHP'Lİ BELEDİYELERDE ARSA KAVGASI BAŞLADI

CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene'nin 2014 yılında ilçe olduğunu, mülklerin Çorlu Belediyesi'nde kaldığını CHP'li Çorlu Belediyesi'nin kendilerine ait olması gereken 1 milyon TL'lik arsaları sattığını ve bu yüzden de mağdur olduklarını belirterek veryansın etti.