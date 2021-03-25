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Giriş Tarihi: 25.3.2021 07:09 Son Güncelleme: 25.3.2021 07:30

Son dakika | 'da etkili kar yağışı! Meteorolojiden hava durumu uyarısı

AJANSLAR
Son dakika | İstanbul'da etkili kar yağışı! Meteorolojiden hava durumu uyarısı

Son dakika... 'da 'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor. Anadolu Yakası'nda Aydos Tepesi ve 'nde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

Son dakika... AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarı yapılmıştı. İstanbulun bazı bölgelerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlayarak Anadolu Yakasına lapa lapa yağmaya devam etti.

SON DAKİKA KAR BAŞLADI

Meteoroloji ve AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası İstanbulun bazı bölgelerinde kar yağışı olmuştu.

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bu sabahta yine Anadolu Yakasında lapa lapa kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü.

Yağan kar İstanbul boğaz manzarası ile adeta mest etti.

SICAKLIK 0 DERECE

Hava sıcaklığı kar yağışının başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde 0 derece olarak ölçülüyor.

TRAFİK BAŞLADI

Hazırlıksız yakalanan sürücüler sabahın ilk saatlerinden itibaren kendilerini kar trafiğinin içinde buldular.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan hava durumu uyarılarına göre İstanbul'da birçok ilçede iki gündür kendini hissettiren kar yağışı da soğuk hava da yarına kadar aralıklarla ve yer yer devam edecek.

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Son dakika | İstanbul'da etkili kar yağışı! Meteorolojiden hava durumu uyarısı
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