Son dakika: İstanbul'da kar rezaleti! Tuzlama yapılmadı araçlar yolda kaldı

Son dakika haberine göre: İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı rezalete dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadelede yine sınıfta kaldı. Yollarda herhangi bir temizleme ve tuzlama yapılmamasından dolayı araçlar yollarda kaldı vatandaşlar perişan oldu. Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış kar şeklinde devam ediyor.