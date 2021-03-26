Bursa’da Kılıçdaroğlu’na protesto

Emek mahallesinde gerçekleştirilen esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaş, "Yıllardır bu anı bekliyorum" diyerek Kılıçdaroğlu'nun yanına gitmek istedi. Korumaları geçerek Kılıçdaroğlu ile görüşmeye çalışan esnaf, "İzlemiş olduğunuz yolları eleştiriyorum. Emperyalizmin yanında olan, işe yaramaz insanlardan kendinizi ayırmadığınız müddetçe gönüllerin başkanı olamadınız, olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek isteyenler var. Ama siz bu gidişle mahallemizdeki muhtar bile olamayacaksınız" dedi.

ZİYARETLERİ KISA KESTİ

Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getiren vatandaş korumalar tarafından uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretlerini kısa keserek Mudanya ilçesine hareket etti.