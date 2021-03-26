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Giriş Tarihi: 26.3.2021 16:57

’da Kılıçdaroğlu’na protesto

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da Kılıçdaroğlu’na protesto

Belediyesinin bir açılış programına davet edilen ve açılış töreninin ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştiren , ’da esnafın tepkisiyle karşılaştı.

Emek mahallesinde gerçekleştirilen esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaş, "Yıllardır bu anı bekliyorum" diyerek Kılıçdaroğlu'nun yanına gitmek istedi. Korumaları geçerek Kılıçdaroğlu ile görüşmeye çalışan esnaf, "İzlemiş olduğunuz yolları eleştiriyorum. Emperyalizmin yanında olan, işe yaramaz insanlardan kendinizi ayırmadığınız müddetçe gönüllerin başkanı olamadınız, olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek isteyenler var. Ama siz bu gidişle mahallemizdeki muhtar bile olamayacaksınız" dedi.

ZİYARETLERİ KISA KESTİ

Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getiren vatandaş korumalar tarafından uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretlerini kısa keserek Mudanya ilçesine hareket etti.

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Bursa’da Kılıçdaroğlu’na protesto
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