Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Meteoroloji'den 4 bölge için zirai don uyarısı
Giriş Tarihi: 27.3.2021 21:11 Son Güncelleme: 27.3.2021 21:11

'den 4 bölge için uyarısı

AA
Meteoroloji'den 4 bölge için zirai don uyarısı

Genel Müdürlüğü, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Iğdır ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi için uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, doğusu bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI 3-6 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığının yarın ülke genelinde 3-6 derece artacağı öngörülüyor. Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Iğdır ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den 4 bölge için zirai don uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA