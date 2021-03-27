Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Fransa' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef almasına tepki gösterdi. Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündem ve ajandaya odaklanmak noktasında bir kararlılığın söz konusu olduğunu ancak Macron'un son açıklamasıyla ile bu çizginin dışına çıktığını gördüklerini ifade etti.

Çelik, "Pozitif ajandaya odaklanmak herkesin faydasınadır" dedi.



HERKESİN FAYDASINADIR

Twitter hesabından açıklama yapan AK Partili Çelik, mesajında şunları ifade etti:

"Türkiye-Fransa ilişkilerine önem veriyoruz. Beraber başarabileceklerimiz sorun alanlarından çok daha büyüktür. Pozitif ajandaya odaklanmak herkesin faydasınadır.



ÇİZGİ DIŞINA ÇIKTI

Sn Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündem ve ajandaya odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron'un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz.



KABUL EDİLEMEZ

Fransa'yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron'un Türkiye'yi, "Diyanet" kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez.

Macron her defasında "Fransa Cumhuriyet değerleri"ne referans vererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef alıyor. Bu yaklaşım, evrensel değerlerle arasına koyduğu mesafeyi de ortaya koymaktadır.



SAYGI DUYMAYI GEREKTİRİR

Macron'un bahsettiği meseleler demokratik hak ve özgürlüklerle ilgilidir. Zira demokrasi, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesine ve Avrupa vatandaşlarının özgür bir şekilde dernek kurabilme ve siyasal/sosyal faaliyette bulunabilmelerine saygı duymayı gerektirir.



DEAŞ GİBİ ÖRGÜTLERİN PANZEHİRİ

Macron'un hedef aldığı "Diyanet" demokrasiyi tehdit eden aşırıcılıkla mücadele edilmesi noktasında önemli bir kurum olduğu gibi dini değerleri istismar etmeye çalışan insanlık düşmanı DEAŞ gibi örgütlerin de panzehiridir.



AŞIRI SAĞI CESARETLENDİRMEKTE

Fransa'daki Müslüman toplumu Avrupa kültürüne, Fransa'ya katkıda bulunmak isteyen barışçıl ve son derece iyi nitelikleri olan insanlardan oluşan bir topluluktur. Sn Macron'un kullandığı dil ise maalesef Avrupa'daki aşırı sağcıları cesaretlendirmektedir.



VİDEO KONFERANS YAKLAŞIMINA GERİ DÖNMELİ

Sn Macron'a çağrımız, uzunca bir süre devam ettirdiği ancak herhangi bir fayda sağlamayan sorunlu üslubundan vazgeçmesi, Sn Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdikleri video konferansta ortaya koyduğu yaklaşıma geri dönmesidir."