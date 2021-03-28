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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller!
Giriş Tarihi: 28.3.2021 11:10 Son Güncelleme: 28.3.2021 11:10

Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller!

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

'de kongrede yapılan yönetim değişiklikleri, 'ın "Cumhurbaşkanımız düzenlemeye gidecektir" ve 'in "Karar Cumhurbaşkanımızdadır" açıklamaları kabinede değişime dair gündemi sıcak tutarken vaka sayılarındaki büyük patlama koronavirüs tedbirlerini yeniden gündemin en üstüne çıkardı ve yapılan açıklamaya göre kabine yarın toplanıyor. Öngörülemez artış ve vaka sayılarına ulaşılması yeni tedbirler ve risk, renk haritasında değişimlerle ilgili gözleri kabine toplantısı ve Başkan 'a çevirdi

SON DAKİKA KABİNE DEĞİL KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ DEĞİŞEBİLİR

'de gerçekleştirilen 7. olağan kongre ve parti yönetiminde yaşanan kan değişimi ile birlikte kabinede de revizyon olacağı yönündeki açıklamalar sonrasında kulisler oldukça hareketlendi. AK Parti Genel Başkan yardımcısı da kabineye ilişkin "Cumhurbaşkanımız bir düzenlemeye gidecektir" demiş ve konuyla ilgili hareketliliğe dair konuşmuştu. Ancak kabine değişimine ilişkin henüz bir gelişme yaşanmazken AK Parti sözcüsü "sağda solda dolaşan listeler hep yanlış çıkar" uyarısında bulunarak spekülasyonları değil Başkan 'dan gelecek haberi beklemek gerektiğine işaret etmişti.

Ancak kabine değişimine ilişkin gündemi kenara iterek yeniden zirveye çıkan koronavirüs vaka patlaması kabine toplantısını beraberinde getirdi ve bu hafta başında yeni tedbirlerin gelme olasılığını artırdı.

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ DURUMU VE RİSK HARİTASI MASADA

İki haftada bir düzenli olarak toplantısını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabinenin ana gündemini ise koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler, sokağa çıkma yasağı konusundaki durum, risk haritası ve renk tabloları oluşturacak..

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

"KABİNE DEĞİŞİMİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAKDİRİ"

'nin 7. Olağan kongre sürecinin sona ermesinin ardından kulislerde Cumhurbaşkanı 'ın kabinenin bazı üyelerini değiştirebileceği iddiası dillendiriliyordu. AK Parti sözcüsü "Ortalıkta dolaşan listeler genelde yanıltır. Cumhurbaşkanımızı bekleyelim" demişti. Yarın itibarıyla ise Türkiye'nin gündemi yeni tedbirler olabilir. İşte ayrıntılar;

KORONAVİRÜS ALARM VERİYOR! İŞTE SON HARİTA VE MASADAKİ KRİTİK İLLER

Yarın gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında koronavirüs ana gündem maddesi olacak ve Sağlık Bakanlığı verileri ışığında kritik iller için yeni değerlendirmeler yapılacak.

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

ADANA: Turuncu (Yüksek risk) Yüz bin kişi başına düşen vaka sayısı 61.58

30 BİNE DAYANAN VAKALAR GÜNDEMDE

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek;

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

ADIYAMAN: Kırmızı (Çok yüksek risk) 4 farklı renkle oluşturulan ve haftalık olarak güncellenerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bizzat açıklanan kademeli koronavirüs risk tablosunda en yüksek risk kategorisi olan kırmızı kategoride yer alıyor.

BIONTECH AŞISI DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

AFYONKARAHİSAR: Turuncu (Yüksek risk) Afyonkarahisar vakalarda ikinci en yüksek kademe olan turuncu kategoride olmaya devam etti.


Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

AĞRI: Sarıdan geçiş; Turuncu (Yüksek risk) Ağrı'da değişim moralleri bozdu

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

AMASYA Kırmızı (Çok yüksek risk) Amasya turuncu kategoriden kırmızı en yüksek koronavirüs risk kategorisine geçiş yapan illerden oldu. Amasya'daki değişim önce 100 bin kişide 90'dan 163'e çıktı son haritada da 194 e çıktı.

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
ANKARA Kırmızı (Çok yüksek risk) Başkent Ankara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Sağlık Bakanlığı koronavirüs Türkiye renk tablosu ve risk haritasında turuncudan kırmızıya hızlı geçiş yapan illerden oldu.
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
ANTALYA Kırmızı (Çok yüksek risk) İç ve dış turizmin başkenti Antalya'da da yeni sezon hazırlıkları yapılırken iç karartan bir tablo oluştu. Akdeniz'in incilerinden Antalya Sağlık Bakanlığı'nın son dakika olarak duyurduğu renk haritasında kırmızıya geçiş yaptı.
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
ARTVİN Kırmızı (Çok yüksek risk) kırmızı kategoride çok yüksek koronavirüs riski olan illerin arasında kalmaya devam ediyor.
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

Aydın turuncu bölgede kalmaya devam eden nadir EGE illerinden oldu. Sağlık Bakanlığı'nın haritasında Aydın komşusu İzmir'in aksine durumunu bu hafta korudu.

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
BALIKESİR: Kırmızı (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
BİLECİK Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
BİNGÖL sarıdan Turuncuya geçiş yaparak alarm veren illerden
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
BİTLİS Sağlık Bakanı Koca'nın duyurduğu haritada sarı kategoride yer aldı.
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
BOLU Turuncudan Kırmızıya geçiş (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
Burdur turuncuda kalmaya devam etti
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

Son dakika | Sağlık Bakanlığı renk haritasına göre BURSA: Koronavirüste turuncu alan yüksek risk grubu


Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

ÇANAKKALE Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
ÇANKIRI Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

ÇORUM Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

DENİZLİ durumunu koruyarak son dakika bilgilerine göre Sağlık bakanlığı renk haritasında turuncuda kalmayı sürdürdü

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

DİYARBAKIR Sarı risk grubu

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

EDİRNE Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

ELAZIĞ Sarı orta risk düzeyi grubu

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

ERZİNCAN Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
ERZURUM Turuncu risk alanı ve yüksek koronavirüs risk grubunda
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
ESKİŞEHİR turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
GAZİANTEP: Turuncu alan
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
GİRESUN Kırmızı (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

GÜMÜŞHANE en kritik illerimizden olmayı sürdürdü: Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

HAKKARİ Uzun süredir yer aldığı mavi kategoriden Orta risk haritası sarı renk grubuna geçiş yaparak şaşırttı

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

HATAY Turuncu liste

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

ISPARTA Turuncu risk grubu

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

MERSİN Turuncu renk grubu ve yüksek risk

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

İSTANBUL Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

İZMİR Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk grubu)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

KARS Risk düzeyi orta renk grubu sarı

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

KASTAMONU Kırmızı (Çok yüksek koronavirüs riski)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

KAYSERİ Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

KIRKLARELİ Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

KIRŞEHİR Turuncu, yüksek risk

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

KOCAELİ Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

KONYA Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

KÜTAHYA Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

MALATYA Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

MANİSA Turuncu liste ve kategoride kalmaya devam eden nadir ege şehirlerinden oldu.

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

KAHRAMANMARAŞ Turuncu risk grubu yüksek koronavirüs tehlikesi alanı

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
MARDİN Orta risk grubu Sarı kategori
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
MUĞLA Turuncu kategori, yüksek risk grubu
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
MUŞ Sarı alan orta risk grubu
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
NEVŞEHİR Yüksek risk turuncu alan
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
NİĞDE Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
ORDU Kırmızı (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
RİZE Kırmızı (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
SAKARYA Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk) grubu
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

SAMSUN ZİRVEDE: Kırmızı (Çok yüksek risk) Türkiye rekorunu elinde bulunduran Samsun'da vaka sayısı yüz bin kişi başına düşen 508 ile adeta kırmızı alarm vermeye devam ediyor. Bakan Koca'nın açıkladığı tabloda zirvede olan Samsun'da vakaların vatandaş tarafından saklandığı bazı binalar keşfedilmişti

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
SİİRT Maviden sarıya geçen iller arasında yer aldı
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
SİNOP Kırmızı (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
SİVAS Turuncu risk alanı yüksek düzey koronavirüs bulaş tehlikesi
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
TEKİRDAĞ Kırmızı (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

TOKAT Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

TRABZON Kırmızı (Çok yüksek risk)

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

TUNCELi Turuncu renk grubu

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

ŞANLIURFA Sarı risk grubu orta alan

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

UŞAK Mavi kategoride oluşu ile takdir toplayan Uşak'ta da vakalar yükselmeye devam ediyor. Uşak şimdilik orta risk grubu olan sarı kategoride yer alıyor.

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

VAN sarı kategori

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
YOZGAT Turuncu renk grubu ve yüksek risk haritası
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
ZONGULDAK Yüksek risk grubu TURUNCU
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
AKSARAY: Kırmızı - Çok yüksek risk grubu
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

BAYBURT Yüksek risk grubu, TURUNCU

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
KARAMAN: Yüksek risk grubu - turuncu alan
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

KIRIKKALE Turuncu-Yüksek risk grubu

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

ŞIRNAK ÇÖLDE BİR VAHA GİBİ:

Sınırlarımız içerisinde mavi olarak kalmaya devam tek il olan Şırnak'ta vaka sayısı yüz bin kişide ortalama olarak da en düşük il

Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
Batman: Sarı orta düzey risk
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
BARTIN: Yüksek risk grubu
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
ARDAHAN: Yüksek risk grubu ve turuncu kovid risk alanı
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
IĞDIR Turuncudan kırmızıya Çok yüksek risk
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
YALOVA: Kırmızı ve kovid-19 için çok yüksek risk grubu
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
KARABÜK Kırmızı (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
KİLİS Kırmızı (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!
OSMANİYE Kırmızı (Çok yüksek risk)
Son dakika | Kabine değişikliğinden önce yeni koronavirüs tedbirleri geliyor! İşte masadaki iller!

DÜZCE Turuncu koronavirüs renk alanı ve yüksek risk grubundaki illerimizden oldu

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Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller!
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