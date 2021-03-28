Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller!

SON DAKİKA KABİNE DEĞİL KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ DEĞİŞEBİLİR
AK Parti'de gerçekleştirilen 7. olağan kongre ve parti yönetiminde yaşanan kan değişimi ile birlikte kabinede de revizyon olacağı yönündeki açıklamalar sonrasında kulisler oldukça hareketlendi. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal da kabineye ilişkin "Cumhurbaşkanımız bir düzenlemeye gidecektir" demiş ve konuyla ilgili hareketliliğe dair konuşmuştu. Ancak kabine değişimine ilişkin henüz bir gelişme yaşanmazken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "sağda solda dolaşan listeler hep yanlış çıkar" uyarısında bulunarak spekülasyonları değil Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek haberi beklemek gerektiğine işaret etmişti.
Ancak kabine değişimine ilişkin gündemi kenara iterek yeniden zirveye çıkan koronavirüs vaka patlaması kabine toplantısını beraberinde getirdi ve bu hafta başında yeni tedbirlerin gelme olasılığını artırdı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ DURUMU VE RİSK HARİTASI MASADA
İki haftada bir düzenli olarak toplantısını gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabinenin ana gündemini ise koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler, sokağa çıkma yasağı konusundaki durum, risk haritası ve renk tabloları oluşturacak..
"KABİNE DEĞİŞİMİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAKDİRİ"
AK Parti'nin 7. Olağan kongre sürecinin sona ermesinin ardından kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinenin bazı üyelerini değiştirebileceği iddiası dillendiriliyordu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Ortalıkta dolaşan listeler genelde yanıltır. Cumhurbaşkanımızı bekleyelim" demişti. Yarın itibarıyla ise Türkiye'nin gündemi yeni tedbirler olabilir. İşte ayrıntılar;
KORONAVİRÜS ALARM VERİYOR! İŞTE SON HARİTA VE MASADAKİ KRİTİK İLLER
Yarın gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında koronavirüs ana gündem maddesi olacak ve Sağlık Bakanlığı verileri ışığında kritik iller için yeni değerlendirmeler yapılacak.
ADANA: Turuncu (Yüksek risk) Yüz bin kişi başına düşen vaka sayısı 61.58
30 BİNE DAYANAN VAKALAR GÜNDEMDE
Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek;
ADIYAMAN: Kırmızı (Çok yüksek risk) 4 farklı renkle oluşturulan ve haftalık olarak güncellenerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bizzat açıklanan kademeli koronavirüs risk tablosunda en yüksek risk kategorisi olan kırmızı kategoride yer alıyor.
BIONTECH AŞISI DEĞERLENDİRİLECEK
Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.
AFYONKARAHİSAR: Turuncu (Yüksek risk) Afyonkarahisar vakalarda ikinci en yüksek kademe olan turuncu kategoride olmaya devam etti.
AĞRI: Sarıdan geçiş; Turuncu (Yüksek risk) Ağrı'da değişim moralleri bozdu
AMASYA Kırmızı (Çok yüksek risk) Amasya turuncu kategoriden kırmızı en yüksek koronavirüs risk kategorisine geçiş yapan illerden oldu. Amasya'daki değişim önce 100 bin kişide 90'dan 163'e çıktı son haritada da 194 e çıktı.
Aydın turuncu bölgede kalmaya devam eden nadir EGE illerinden oldu. Sağlık Bakanlığı'nın haritasında Aydın komşusu İzmir'in aksine durumunu bu hafta korudu.
Son dakika | Sağlık Bakanlığı renk haritasına göre BURSA: Koronavirüste turuncu alan yüksek risk grubu
ÇANAKKALE Kırmızı (Çok yüksek risk)
ÇORUM Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
DENİZLİ durumunu koruyarak son dakika bilgilerine göre Sağlık bakanlığı renk haritasında turuncuda kalmayı sürdürdü
DİYARBAKIR Sarı risk grubu
EDİRNE Kırmızı (Çok yüksek risk)
ELAZIĞ Sarı orta risk düzeyi grubu
ERZİNCAN Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
GÜMÜŞHANE en kritik illerimizden olmayı sürdürdü: Kırmızı (Çok yüksek risk)
HAKKARİ Uzun süredir yer aldığı mavi kategoriden Orta risk haritası sarı renk grubuna geçiş yaparak şaşırttı
İSTANBUL Kırmızı (Çok yüksek risk)
İZMİR Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk grubu)
KARS Risk düzeyi orta renk grubu sarı
KASTAMONU Kırmızı (Çok yüksek koronavirüs riski)
KAYSERİ Kırmızı (Çok yüksek risk)
KIRKLARELİ Kırmızı (Çok yüksek risk)
KÜTAHYA Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
MALATYA Turuncudan Kırmızı (Çok yüksek risk)
MANİSA Turuncu liste ve kategoride kalmaya devam eden nadir ege şehirlerinden oldu.
KAHRAMANMARAŞ Turuncu risk grubu yüksek koronavirüs tehlikesi alanı
SAMSUN ZİRVEDE: Kırmızı (Çok yüksek risk) Türkiye rekorunu elinde bulunduran Samsun'da vaka sayısı yüz bin kişi başına düşen 508 ile adeta kırmızı alarm vermeye devam ediyor. Bakan Koca'nın açıkladığı tabloda zirvede olan Samsun'da vakaların vatandaş tarafından saklandığı bazı binalar keşfedilmişti
TOKAT Kırmızı (Çok yüksek risk)
UŞAK Mavi kategoride oluşu ile takdir toplayan Uşak'ta da vakalar yükselmeye devam ediyor. Uşak şimdilik orta risk grubu olan sarı kategoride yer alıyor.
VAN sarı kategori
BAYBURT Yüksek risk grubu, TURUNCU
KIRIKKALE Turuncu-Yüksek risk grubu
ŞIRNAK ÇÖLDE BİR VAHA GİBİ:
Sınırlarımız içerisinde mavi olarak kalmaya devam tek il olan Şırnak'ta vaka sayısı yüz bin kişide ortalama olarak da en düşük il