Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller!

AK Parti'de kongrede yapılan yönetim değişiklikleri, Mahir Ünal'ın "Cumhurbaşkanımız düzenlemeye gidecektir" ve Ömer Çelik'in "Karar Cumhurbaşkanımızdadır" açıklamaları kabinede değişime dair gündemi sıcak tutarken vaka sayılarındaki büyük patlama koronavirüs tedbirlerini yeniden gündemin en üstüne çıkardı ve yapılan açıklamaya göre kabine yarın toplanıyor. Öngörülemez artış ve vaka sayılarına ulaşılması yeni tedbirler ve risk, renk haritasında değişimlerle ilgili gözleri kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevirdi

SON DAKİKA KABİNE DEĞİL KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ DEĞİŞEBİLİR

AK Parti'de gerçekleştirilen 7. olağan kongre ve parti yönetiminde yaşanan kan değişimi ile birlikte kabinede de revizyon olacağı yönündeki açıklamalar sonrasında kulisler oldukça hareketlendi. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal da kabineye ilişkin "Cumhurbaşkanımız bir düzenlemeye gidecektir" demiş ve konuyla ilgili hareketliliğe dair konuşmuştu. Ancak kabine değişimine ilişkin henüz bir gelişme yaşanmazken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "sağda solda dolaşan listeler hep yanlış çıkar" uyarısında bulunarak spekülasyonları değil Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek haberi beklemek gerektiğine işaret etmişti.

Ancak kabine değişimine ilişkin gündemi kenara iterek yeniden zirveye çıkan koronavirüs vaka patlaması kabine toplantısını beraberinde getirdi ve bu hafta başında yeni tedbirlerin gelme olasılığını artırdı.