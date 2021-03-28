Son dakika: Savcılık 95 serbest bırakma kararına itiraz etti

İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 123'ü muvazzaf 184 kişiden gözaltına alınan 172 şüpheliden 41'i tutuklandı. 30 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak emniyetten serbest bırakıldı. 5 şüpheli de delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılıp haklarında takipsizlik kararı verilirken, 1 şüpheli ise mükerrer işlem nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

95 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

İşlemleri tamamlanıp Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerine tutuklanmaları istemiyle 135, adli kontrol şartı ile 1 olmak üzere sevk edilen 136 şüpheliden 41'i tutuklandı, 92'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 95'i sulh ceza hakimliğinden serbest bırakıldı. 2 şüphelinin operasyon tarihinden hemen önce farklı birimlerce haklarında işlem yapıldığından, 1 şüphelinin ise sağlık sebebiyle (Kovid-19) gözaltı kararı iptal edildi.

SAVCILIKTAN JET İTİRAZ

9 şüphelinin halen arandığı öğrenilirken, soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş bir hamle geldi. Savcılık, 95 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın, Nöbetçi İzmir Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği itiraz yazısında, ardışık aranmanın Yargıtay 16. Ceza Dairesinin örgüt mensubiyeti olarak açıkça delil olarak kabul etmesinin görmezden gelindiği, soyut gerekçelerle bu kararın verildiğine değinerek, "Serbest bırakma kararının usul ve esasa açıkça aykırı olduğu anlaşılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

YARGITAY KARARI GÖRMEZDEN GELİNDİ

TSK'daki kriptoların yakalanabilmesi için en önemli delillerden bir tanesi olan ankesörlü telefon ardışık aranma uygulamasının Yargıtay tarafından tek başına delil olarak kabul edildiği hatırlatılan itiraz yazısında, şüpheliler hakkında organik şekilde örgüte bağlı olduklarını gösteren itirafçı ifadeleri başta olmak üzere diğer delillerin de toplanarak soruşturma yapıldığı vurgulandı.

ÜÇOK TEPKİ GÖSTERDİ FETÖ'CÜLERİN HEDEFİ OLDU

Eski Hava Kuvvetleri Savcısı Ahmet Zeki Üçok, İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 'ankesör' soruşturmasında tutuklanma talebiyle sevk edilen askerlerin çoğunun hakimlikten serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Twitter hesabından "Yargıtay'ının Ardışık Aranmanın Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Suçunu oluşturduğu yönünde içtihadına rağmen; İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi Sayın T.A. tutuklanma talebiyle sevk edilen 27 şüpheliden 21'ni serbest bırakmanızı nasıl açıklarsınız? Selamlar" ifadelerini paylaştı. Üçok'un paylaşımına çok sayıda Fetullahçı Terör Örgütü üyesi tepki göstererek, Üçok'un paylaşımının altına mesaj yağmuruna tuttu.

ARSLAN'IN ANKESÖR ALERJİSİ NEREDEN GELİYOR

Bu isimlerden bir tanesi ise ABD'de bulunan firari eski Bugün TV'nin Ankara Temsilciliğini yapan Adem Yavuz Arslan oldu. Arslan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu hale bakın. Zeki Üçok kararını beğenmediği hakimi tehdit ediyor... Bunu sosyal medyadan yaparak tüm hakimlere de mesaj vermiş oluyor" ifadelerini kullanarak Üçok'u hedef gösterdi.

AKRABASI ANKESÖRDEN ÇIKMIŞTI

Arslan'ın ankesörlü telefon soruşturmasına karşı bu tepkisi ise akıllara, geçtiğimiz yıl yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya takılan bir ismi getirdi. Bu isim TSK'dan ihraç edilen Üsteğmen A.C.'ydi. İtirafçı olan A.C'nin Adem Yavuz Arslan'ın akrabası olduğu ortaya çıkmıştı. A.C.'nin bir diğer yakını, dolayısıyla Arslan'ın da akrabası olan bir diğer isim ise Nijerya, Rusya, Hindistan gibi yurt dışı ülkelerde örgütün okullarında öğretmenlik yapan firari Tayyar A. isimli örgüt üyesi oldu.