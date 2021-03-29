Mansur Yavaş 2 yılda 3 milyar lirayı nereye harcadı?

KİPEL: "3 MİLYAR 45 MİLYON TL BORÇLANMA YETKİSİ VERİLDİ"

AK Parti Etimesgut Belediye meclis üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ebubekir Kipel de; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyar 45 milyon TL borçlanma yetkisi aldığını söyledi. Ebubekir Kipel; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2019 ve 2020 yıllarında verilen borçlandırma yetkisinin toplamının 1 milyar 815 milyon TL; 2021 bütçe kararnamesinde izin verilen rakamın 1 milyar 230 milyon TL olduğunu hatırlatarak, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne toplamda 3 milyar 45 milyon TL borçlanma yetkisi verilmiştir" dedi.

"SAYIN YAVAŞ, BORÇLANMA YOLUNA GİTMEYECEKLERİNİ, ÖZ KAYNAKLARLA ÇOK HİZMET ÜRETECEKLERİNİ BEYAN ETMİŞLERDİR"

Ebubekir Kipel, şunları söyledi: "Kural olarak belediyelerin giderlerinin kendi gelirleri ile karşılanması esastır. Borçlanma suretiyle giderlerin karşılanması usulü her borcun bir şekilde faiziyle birlikte ödenecek olması ve bunun bütçe kalemlerinde yaratacağı olumsuzluklar nedeniyle çok sık başvurulan bir usul değildir."