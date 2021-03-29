Sahte hesapla şantaj tuzağı

İstanbul Güngören'de yaşayan Ömer Okumuş, sosyal medya hesabına bir kadından gelen arkadaşlık isteğini kabul edince şantajcıların tuzağına düştü. İddiaya göre Okumuş, sahte bir sosyal medya hesabından bir kadından arkadaşlık isteği aldı. İstek aldığı hesap, daha sonra Okumuş'a görüntülü arama isteği gönderdi. İsteği kabul eden Okumuş, telefon ekranında çıplak bir kadın görüntüsü görünce saniyeler içerisinde telefonu kapattı fakat şantajcılar bu görüntüyü kaydetti.Okumuş'tan para isteyen kişi ya da kişiler, para göndermediği takdirde görüntüyü ailesine ve arkadaşlarına atmakla tehdit etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Okumuş, "Uyku sersemliği ile kendime gelene kadar anlık görüntü almışlar. Telefonuma 'Sizi meşhur yapacağız' diye mesaj atıp para istediler. Ben reddedince birkaç arkadaşa videoyu gönderdiler. Daha sonra ailemle tehdit etmeye başladılar. Suç duyurusunda bulundum. Bu tür tuzaklara karşı herkes dikkatli olsun" dedi. DHA