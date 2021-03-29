Yemeksepeti hakkında yeni gelişme: İnceleme başlatıldı

Saldırıyı yapanlar tarafından sunucu üzerinde kullanıcı oluşturularak veri toplanmaya çalışıldığı ve uzaktaki sunuculara trafik gönderildiği ifade edilen bildirimde, ihlalden 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtildi.

İhlalden etkilenen kişisel verilerin, kullanıcı adı, adres, telefon, elektronik posta, şifre, IP bilgileri olduğu açıklanan bildirimde, kredi kartı ya da finansal verilerin etkilenmediği, kredi kartı saklama hizmetinin veri sorumlusundan bağımsız Mastercard tarafından sağlandığı vurgulandı.