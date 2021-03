AK Partili Osman Nuri Kabaktepe: Kaftancıoğlu PR yapma derdinde!

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sahada görev yapan basın mensuplarıyla Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Burada konuşan Kabaktepe, davete icabet eden basın mensuplarına teşekkür etti.

'2023 seçimlerine İstanbul'da hazırlanacaksınız. İstanbul en önemli şehirlerden. Bundan sonraki stratejiniz nasıl olacak?' sorusuna Kabaktepe, 3 tane temel parametreleri olduğunu ifade etti.

"SON 20 YILDAKİ BAŞARILAR GÖSTERİYOR Kİ..."

Zaman, mekan ve insan farkı gözetmeyeceklerini belirten Kabaktepe, şöyle devam etti:

"AK Partimizin 2023, 2024 veya seçim öncesi çalışmalarıyla ilgili saat farkının anlamsızlaştığı, her saat ve her zaman insanın bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla zaman ayrımı yok, mekan farkı gözetmiyoruz. 16 milyon İstanbulluyla ne düşüncesi, ne etnik yapısı, ne partisi, ne dini inanışı... hiçbir ayrım gözetmeden İstanbullu hemşehrilerimiz, kardeşlerimiz olarak İstanbul sevdamızı onlarla paylaşmaya çalışacağız. Ana kalkış noktamız bu. İkinci olarak bir takım çalışma yöntemlerini Türkiye'de en iyi uygulayan parti olduğumuzu iddia ediyoruz. Bunu da son 20 yılda gösterdiğimiz başarılar söyletiyor. Ancak bunu da yeterli görmüyoruz. Bizim bugüne kadar uyguladığımız yöntemleri daha da geliştirerek, insanın hangi zamanda ve mekan kendisine ulaşmamızı İstanbullumuz daha çok önemsiyorsa onları da öne çıkaracağız. Bunun için çalışmalarımız başladı. En iyi iletişim kurma yönetimi yüz yüzedir demeyeceğiz, sosyal medya çok önem kazandı demeyeceğiz. O mekandaki, zamanı, bireyi önceleyerek metodoloji ve aracı kullanmayı tercih edeceğiz. Buna yönelik çalışmalarımızı, alt yapımızı güçlendiriyoruz. Üçüncü olarak ise bizim her seçim beklentilerin oluştuğu, sizin nasıl bir Türkiye, İstanbul, Bakırköy, Kadıköy, Esenler, Sultanbeyli'ye dair ürettiğiniz politikaları, gelecek tasarımınızı halk duymak ister. Kentimize, ülkemize, ilçemize dair gelecek stratejimizi belirleyeceğiz. Biz faaliyetlerimizi, dilimizi çeşitlendirecek, 16 milyon İstanbulluya 2023 2 sene sonra değil 3 ay sonra gibi inancıyla çalışarak 3 temel stratejik yaklaşımla gerçekleştireceğiz."

Kabaktepe sosyal medyaya yönelik hazırlıklarını da sürdürdüklerini kaydetti.

"İMAMOĞLU'YLA ÇOK HOŞ SOHBET ETMİŞ OLDUK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretine ilişkin soruya ise, "Çok hoş sohbet etmiş olduk. Takdir edersiniz ki bu tip ziyaretlerde basın mensuplarını çıkardıktan sonra konuştuklarımız ziyaretin muhatabı olan kişilerin kalbinde, zihninde kalır. Ama çok hoş ve güzel bir sohbette yarım saate güzel konuları istişare ettiğimizi ifade etmiş olayım. Bu olması gereken bir şey. Türkiye'de bu takım ziyaretlerin, girişimlerin olması doğal olandır. Büyükşehir belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları, biz de kendi internet sayfamızdan açıklamalar yaptık. Bu doğal olan süreci kendi doğallığında değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Netice itibarıyla İstanbulumuzun büyükşehir belediye başkanı, İstanbulumuzun en büyük partisi olan AK Partimizi ziyaret etmiş oldu. Olağan bir ziyaret." dedi.

"SİYASİ PARTİNİN İL BAŞKANLIĞINI YAPAN BİR KİŞİNİN ASGARİ DÜZEYDE NEZAKET KURALLARINI BİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Canan Kaftancıoğlu'nun 'Kendisi davet edemiyorsa biz edelim, buyursun gelsin' dedi. Siz ne diyorsunuz. Bir de kaybedilmiş bir seçim var. Siz olsanız neler yapardınız?' şeklindeki soruya ise Kabaktepe, "Bu dönemde görevdeyim, dolayısıyla yapacaklarımı bundan sonra gerçekleştireceğim. Geleceğe dönük tasarımlarımızda da atamamız gereken adımları, dersleri çıkarmamız lazım." dedi.