AK Partili Osman Nuri Kabaktepe: Kaftancıoğlu PR yapma derdinde!

Kabaktepe, "İstanbul gibi bir kentin, herhangi bir siyasi partinin il başkanlığını yapan bir kişinin asgari düzeyde nezaket kurallarını bilmesi gerektiğini düşünerek bunları ifade ediyorum. Kendisinin il başkanlığı açıklandığı zaman sosyal medya programı Club House'ta CHP il başkanı kaftancıoğlu'nun katılarak gelmek istediğini ve kahve içmek istediğini söyledi. Daha sonra AK Partimizin kongresi oluyor. Kongreden 3 gün sonra ben Club House programına katılıyorum. Orada da bir gazeteci arkadaşım soruyor, CHP il başkanı 'Ben gitmek isterim, kahve içmek isterim.' Ben de zaten hemşehriymişiz; 'Buyursun gelsin kahve içelim.' diyorum. 2 tane demeç var. Sonra organize olduğuna, organize derken istendiğine inandığım bazı gazeteciler yok efendim 'Davet etti, etmedi' böyle bir PR çalışması mı var? Hakikaten İstanbul'un en büyük partisinin il kongresi olmuş. Bu kongrede il başkanı seçilmiş. Bu il başkanını tebrik etmek, ziyaret etmek mi istiyorsunuz? Bunu bir görmek istiyorum dedim. Gazete dışında da bize herhangi bir yazılı ve telefonla randevu talebinde bulunulmadı." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Ne zaman bulunuldu? Ben 50 yaşını geçtim bu toplumda yaşıyorum. CHP'li de çok dostum var. Bazıları da beni arayıp diyor ki; 'Ya bir davet etsene.' Bir kongre olmuş, tebrik etme yok. Hala gazete üzerinden, çevreden... Hayırlı olsun telefonu, nezaket yok. Randevu telefonu yok. Biz münakaşa da ederiz, münazara da, mütalaa da, istişare de ederiz, monolog da yaparız, bunun kitabını da yazarız. Herkesle her yerde açık yüreklilikle saatllerce de konuşuruz. Ama saygı ve nezaket kurallarının bir İstanbul il başkanı olarak İstanbul il başkanlarından da görmek konusunda da büyük bir beklenti içerisindeyim. Samimi tebrikleşme mi yapmak derdindeyiz? Üniversite forumlarında bildiri okur gibi PR çalışması mı yapmak isteniyor? Dedik bekleyelim bakalım. Kendileri ben katılırım dediği halde o davet ettiye varılan pr çalışması nereye varacak? Aradan 10-14 gün zaman geçiyor. Bir telefon geliyor; 'Biz gelmek istiyoruz.' Dedim bekleyelim. Daha 2 gün geçmeden yine bir gazetede sütununun sonunda 'Edildi, cevap verilmedi.' Hem gelmek istiyorsun, gelmek istediğini 15 gün sonra telefon edip söylüyorsun. Telefon ettikten sonra da sabretmiyorsun; gazeteciye 'Biz telefon ettik de cevap vermediler.' diyorsun. Ondan sonra inandım ki nezaketli ve saygılı bir şekilde bir İstanbul il başkanına yakışır şekilde, İstanbul'un değil Türkiye'nin büyük partisini ziyaret etmek değil bir PR çalışması yapmak. Cevap vermedim. Cevap hala orada sporlanmış duruyor. Sporu açar mıyız, açmaz mıyız, nezaket ve saygıya gösterilen tavır bizim de buradaki pozisyonumuzu belirler. Kongremiz oldu Ekrem bey bizi aradı, tebrik etti. Teşekkür ettik. Büyükşehirin özel kalemi aradı, aynı gün de randevu verdik. CHP diye bir problemimiz olsa biz bunu yapar mıyız? Öyle bir derdimiz yok. Tüm partilerimizle görüşüyoruz. MHP'mizle de görüştük, Vatan Partisi, Saadet Partisi... Telefon ediyor, tebrik ediyorlar. Ben kongresi olan partileri arıyorum. Biz burada birbirimize olan saygı, sevgi, nezaketi kaçırırsak AK Parti il başkanı buna da böyle tavır koyar. Söylüyorum, yok davet edemediğini edermiş de, konuşacağını konuşmuş da... Münazara da, mütalaa da, istişare de yaparız. Bu kelimeleri sözlüklerinde yoksa açsınlar Türk lügatta var. Ve ya gelsinler onların ne olduğunu da ben onlara söylemiş olayım. Bununla bitirmiş olayım. Hikaye bu. Bu hikaye nasıl yorumlanır, sizin takdirinize. Bendeki bıraktığı izlenim bu. Ne güzel ziyayet ederler, siz gidersiniz. Samimiyeti, nezaketi, PR'ı da birbirinden ayıracak derece siyasi anlayışa sahip olduğumuzu ifade ediyorum. Biz gelmek istiyoruzu; çağırdılara, 15 gün sonra ettikleri telefonu gazeteden cevap vermedilere çeviren telefonla biz gelmek istiyoruz davetini biz sporladık, koyduk. Biliyorsunuz sporlanan şeyler uygun yaşama şartları geldiğinde ortaya çıkar, bazen çıkmaz. Bakalım ne çıkacak? Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Böyle bir karşıtlığımız, görüşme olur, olmaz diye bir durumumuz yok.""

"NEZAKETE UYMAYAN BİR DURUM VAR"

"Canan Kaftancıoğlu'nun partisinin dışında şahsi bir durum olduğunu mu söylediniz?" sorusuna da Osman Nuri Kabaktepe, "Şunu söylüyorum. Burada saygı, nezaket ve samimiyete uymayan bir durum var. Türkiye'nin ve İstanbul'un en büyük partisinin İstanbul il başkanı bir kongre yapıyor, tebrik etmiyorsunuz. Sosyal medyada bir şeyler söylüyorsunuz. Sonra kendiniz gitmek istiyorum cümlesini davet edildiğime eviriyorsunuz. 15 gün sonra telefon edip gelmek istiyorsunuz. Cevabı beklemek için 2 gün sabredemiyorlar. Hemen bir gazeteciye yazdırıyorsunuz. Parti kararı mıdır bilemiyorum. Herkes kendi kararını alabilir, problem yok. Bizim tavrımızı söylüyorum ben. CHP il başkanının kişisel tavrı mıdır, partisinin kararı mıdır? bilmem. Biz CHP büyükşehir belediye başkanıyla burada oturup konuşuyorsak tüm CHP'lilerle konuşuruz. Bizim öyle bir problemimiz yok.