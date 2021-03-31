Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan: 100’e yakın ülkenin aşıya erişememesi küresel çarpıklıktır

Giriş Tarihi: 31.3.2021 07:00 Son Güncelleme: 31.3.2021 07:01

Başkan Erdoğan: 100’e yakın ülkenin aşıya erişememesi küresel çarpıklıktır ERDEM ANILAN

Başkan Erdoğan: Bir tarafta nüfusunun neredeyse tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken, diğer tarafta milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık değerleri adına endişe verici. Aşıya adil erişim güvence altına alınmalıdır