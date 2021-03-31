O kumpasçılar için yakalama kararı çıkarıldı

Ergenekon davasına bakan eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ile eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Mehmet Murat Dalkuş ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde yargılanıyordu."Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Görevi kötüye kullanma", "Suç uydurma", "Suç delillerini yok etmek", "Resmi belgede sahtecilik" ile suçlanan sanıklar, ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yerel mahkemelerde de yargılanıyordu.





"ADLİ KONTROLE UYMADILAR"

Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde Pazartesi günü yapılan duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Fırat ve Topal'ın adli kontrol tedbirlerine uymadıkları için tutuklanmalarına karar verilmesini istedi. Duruşma sonunda bazı ara kararlar alan daire heyeti, savcının bu talebine ilişkin herhangi bir karar almadı. Heyet, Fırat ve Topal'ın tutuklanması talebine ilişkin kabul veya ret kararı vermeyip, duruşmayı 15 Haziran'a ertelemişti.

FİRARİLER

Oysa Yargıtay Cumhuriyet Savcısının talebine göre, adli kontrol şartlarına uymayan Fırat ve Topal'dan haber alınamadığı, firari konuma düştükleri anlaşılıyordu.



SABAH'ın gündeme getirdiği firar olayına ilişkin Yargıtay 8. Ceza Dairesi tekrar toplanıp bir karar aldı.



Yargıtay 8. Ceza Dairesi bu kez Fırat ve Topal'ın tutuklanmaları için yakalama kararı çıkardı.



FETÖ'cü hakim ve savcılar aranıyor.

Yargıtay'da bir garip yargılama! Ergenekon kumpasçılarından haber alınamıyor