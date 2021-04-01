Bir Mehmet Selim gider ama binlercesi doğar

İstanbul'da makam odasında 6 yıl önce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anma töreninde konuşan baba Hakkı Kiraz, "Bir Mehmet Selim Kiraz gider, bin Mehmet Selim Kiraz doğarız" dedi. 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde terör örgütü DHKP-C üyesi iki terörist tarafından rehin alınarak şehit edilen savcı Kiraz, alçak saldırının yıldönümünde protokolün yanısıra ailesinin de katıldığı törenle anıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, baba Hakkı Kiraz'a böyle bir evlat yetiştirdiği için teşekkür etti. Baba Hakkı Kiraz'ın konuşması ise katılımcıları duygulandırdı. Baba Kiraz özetle şöyle konuştu: "O gün bizim için ve bütün Türkiye için çok karanlık bir gündü. Fakat Elhamdülillah o gün beraberdik, ondan sonra da beraberdik ve bugün de beraberiz.Ne mutlu bizim bu beraberliğimize. Bizler böyle beraber olduktan sonra, ölüsüne ve dirisine böyle saygılı bir milletin ferdi olduktan sonra inşallah sırtımız yere gelmez. Rabbim sizleri muhafaza etsin. Allah sizleri korusun, devletimize, milletimize de zeval vermesin. Bir evlat acısını Allah kimseye göstermesin ama elbette ki her şeyin bir bedeli vardır. Yani eğer biz bu milletin bir ferdi isek, bu değerli vatanda yaşıyorsak, mutlaka ve mutlaka bir bedeli vardır. Canımızın ve damarımızdaki kanımızın ne kıymeti vardır? Bir Mehmet Selim gider ama binlerce Mehmet Selim doğarız."ŞEHİTSavcı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen öykü ve deneme yarışması sonuçlandı. Adalet Bakanlığı'nca Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen öykü ve deneme yarışmasına 623 öykü, 475 deneme olmak üzere 1098 eser katıldı. Deneme dalında "Sorular mı İsabetli, Gözlem mi?" adlı yazısıyla Canan Olpak Koç, Öykü dalında Akif Yıldırım "Tuz Ekmek Hakkı" öyküsüyle birinci oldu. Mehmet Açıkgöz "Çöl Ayetleri" adlı eseriyle ikinciliğe, Gül Altınok da "Sınırda" başlıklı yazısıyla üçüncülüğe layık görüldü. Yarışmanın ödül töreninin, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.