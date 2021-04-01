Meclis üyelerine hakaret ederek "Masaya çık, tepin istersen" demişti! Yargı, Mansur Yavaş’ın zorbalığını belgeledi

Ankara 23. İdare Mahkemesi; 7 Aralık 2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi (Murat Köse) tarafından verilen önergenin Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı (Mansur Yavaş) tarafından Meclis onayına sunulmamasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.



İŞTE O KARAR

Ankara 23. İdare Mahkemesi'nin kararında; şöyle denildi:

"Dava; Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi davacı tarafından, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 yılı Aralık ayı ilk oturumu olan 7 Aralık 2020 tarihli oturumunda, gündem görüşülmekte iken gündeme madde ilave edilmesi istemiyle verdiği önergenin Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı tarafından Meclis onayına sunulmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır."

"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 'Büyükşehir Belediye Meclisi' başlıklı 12. maddesinin 2. fıkrasında, büyükşehir belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmıştır."





"HUKUKA UYARLIK GÖRÜLMEMİŞTİR"

"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 'Gündem' başlıklı 21. Maddesinin 2. fıkrasında, 'her ayın ilk toplantısında belediye başkanı ve meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili gündem görüşülürken gündeme madde ilave edilmesi istemiyle verdiği önergenin, kabul edilip edilmeyeceği hususunda karar verilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı tarafından Meclis onayına sunulması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.."

Yargıdan Mansur Yavaş kararı | Video





ÜNAL: HUKUKU AYAKLAR ALTINA ALDI, YARGI ÖNÜNDE DE MAHKÛM OLDU

SABAH'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili avukat Fatih Ünal, Mansur Yavaş'ın hukuku ayaklar altına aldığını ve yargı önünde de mahkûm olduğunu söyledi.

Ünal; Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde başkanlık yaptığı her toplantıda meclisi provoke ettiğini belirterek, "Sayın Mansur Yavaş, seçilmiş meclis üyelerine 'Sen, sus', 'Sen konuşma' diyerek hukuku ayaklar altına aldı ancak yargı önünde de mahkûm oldu. Adalet yerini buldu" dedi.



Fatih Ünal; Ankara 23. İdare Mahkemesi'nce verilen kararda belediye başkanının, belediye meclisi toplantılarını yönetirken kanuna ve içtüzüğe uygun, tarafsız bir şekilde meclisi yönetmesi gerektiği ifade edildiği, meclis başkanının verilen önergeleri almama yetkisinin bulunmadığı ifade etti.



MANSUR YAVAŞ, AK PARTİ VE MHP'NİN SÖZLÜ ÖNERGESİNİ ENGELLEDİ!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; 7 Aralık 2020 tarihinde AK Parti'nin ve MHP'nin sözlü soru önerge vermesini engellemiş, Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'nin konuşturmadı ve mikrofonunu kapamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Sayın başkan (Mansur Yavaş) önergem olacak. Yazılı olarak önergemi okumak istiyorum" dedi.

Mansur Yavaş; Murat Köse'ye, "Almıyorum önergeyi. Bir dahaki toplantıya verirsiniz. Gündeme devam edin" diye konuştu.

Murat Köse, Mansur Yavaş'a tepki gösterdi ve "Sayın başkan önergeyi almama gibi durumunuz yok. Olmaz öyle şey" dedi.



AVAŞ, KÖSE'NİN MİKROFONUNU KAPATTI

Mansur Yavaş da; "Olay bitti işte. Almıyorum önergeyi veya önümüzdeki ay görüşürüz. Yarın görüşürsünüz" iddiasında bulundu.

Murat Köse, "Sayın başkan böyle bir usul yok. Önergemi okumak istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na.. " dedi.

Mansur Yavaş, "Kesebilirsiniz" dedi ve Murat Köse'yi mikrofonunu kapattı.



MANSUR YAVAŞ'TAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİNE HAKARET

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, sıralara vurarak usulsüzlüğe tepki gösterdi. Mansur Yavaş, "Masaya çık, tepin istersen" dedi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine hakaret etti.



KÖSE: "MECLİSİ SUSTURAMAZSINIZ YASA AÇIK"

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi ve "Meclisi susturamazsınız yasa açık. Kimse ben yaptım oldu diyemez" demişti.