Rahat uyu Esma Astsubay! Operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı

Teröristlerin biri de, 1 milyonluk turuncu kategoride aranan sözde Bagok-Ömeryan bölge sorumlusu "Reber" kod adlı Teyyüp Çam olduğu belirlendi.

Astsubay Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın, 9 Aralık 2019'da Şırnak'ın İdil İlçesinde tuzaklanmış uzaktan kumandalı bombayı imha etmek isterken şehit olduğu saldırının faili olduğu belirlenen Çam, 3 Nisan 2020'de Mardin'in Nusaybin İlçesine bağlı Dibek Köyündeki askeri karakol inşaatında çalışan evli iki çocuk babası İnşaat Mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nu (27) şehit etmekten aranıyordu. Çam ayrıca Midyat, Ömerli ve Şırnak'ın İdil İlçelerinde 6 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 13 güvenlik görevlisinin yaralandığı hain saldırıların baş failiydi. Üç teröristin kimlik tespiti çalışmaları ise sürüyor.