Son dakika | Ünlü iş adamlarının şoke eden FETÖ esareti: Artığını yemişler!

ÖRGÜT ELEBAŞININ YARIM KALAN YEMEĞİNİ ONUN KAŞIĞIYLA YEMİŞLER!

Hazırlanan iddianamede, Karakurt'un Kayseri il yapılanmasında tüm kademelerdeki örgüt üyelerini talimat verme yetkisi olduğu ve örgüte bağlılığı nedeniyle bir kısım diğer örgüt üyesi ile birlikte örgüt elebaşını ABD'de ziyarete gittiği ve burada örgüt elebaşının yarım bıraktığı yemekten örgüt elebaşının yediği kaşık ile yenilmesi şeklindeki sapkın ritüel gerçekleştirdiklerine dikkat çekildi.