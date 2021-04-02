Son dakika! AK Partili Kurtulmuş: 1961 ve 1982 anayasalarının üstünde kan var

"TÜRKİYE, HUKUK SİSTEMİNDE YETERLİ DONANIMLARA SAHİP"

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik soru üzerine Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı bir günde alınmış bir karar değildir. Uzunca bir süredir istişare edilen, farklı kesimlerin görüşlerinin dinlendiği bir süreç sonucu, nasıl usulüne uygun bir şekilde İstanbul Sözleşmesi imzalanmışsa, yine usulüne uygun bir şekilde bu sözleşmeden çıkılmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kadın haklarını koruyabilmek, kadına karşı şiddeti engelleyebilmek bakımından hukuk sisteminde yeterli donanımlara sahip olduğunu ama eğer bazı eksiklikler de var deniliyorsa bu teklifi yapacak herkese açık olduklarına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz nihai tahlilde aileyi korumak zorundayız, kadın haklarını kadını korumak zorundayız ve çocuğu ailenin önemli bir bireyi olarak korumak zorundayız. Bunu yeniden keşfediyor da değiliz. Anadolu topraklarında bin küsur senedir yaşıyoruz. Anadolu irfanı kadını erkeği bir bütün olarak alıyor ve aileyi de toplumun en değerli unsuru olarak, nüvesi olarak görüyor, toplumun çok büyük bir ekseriyeti de kadın ve erkek birbirine saygılı bir şekilde bu sistemi koruyorlar. Bunun dışında olanlara karşı da her türlü yaptırımı yapabilecek hukuki mekanizmamız vardır. Öte yanda, kadın haklarını koruma şemsiyesi altında mesela toplumun cinsiyetsizleştirilmesi gibi bazı ideolojilerin herhangi bir şekilde Türk toplumunun içerisine zerk edilmeye ve dayatılmaya çalışılmasını da doğru bulmuyoruz."

İçişleri Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre 1 milyon kişide kadına karşı şiddet bakımından Türkiye'nin en düşük ülkelerden birisi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Yanılmıyorsam ölüm oranı milyonda 3,8. Amacımız, bunu tamamen sıfırlamak, kadına karşı şiddeti ülkemiz gündeminden tamamen kaldırmaktır. Diğer yandan Avrupa'da bu oran bizdekinin iki katıdır, Amerika'da ise kat kat daha fazladır. Dolayısıyla hele birilerinin Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı diye bize ders vermeye kalkmasını da asla kabul etmeyiz, zira onlara öncelikle kendi toplumlarında kadına karşı uygulanan şiddete bakmalarını salık veririz." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİ"

Türkiye'nin son dönemde dış politikada atılan adımları da değerlendiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz bu coğrafyanın kilit taşı da Türkiye'dir. Türkiye bu coğrafyada oturup bu gelişmelere kayıtsız kalamaz. Doğu Akdeniz dediğiniz zaman önceden bir iki ülkeden bahsediyorduk fakat şimdi ondan fazla ülkeden bahsediyoruz. Rusya'nın, Amerika'nın hatta Afrika politikaları sebebiyle Çin'in de içerisinde olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Biz başkalarının bize dikte ettiği yerde durmak yerine, milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa orada durmayı tercih ediyoruz. Birinci ilkemiz budur. İkincisi, kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı asla yedirmeyeceğiz. Üçüncüsü, bu bölge ülkeleri arasındaki sorunların çözülebilmesi için bölgedeki farklı siyasi kanaatlere sahip olan ülkeleri bir araya getirerek, müzakere esaslı bir dönemi başlatmak istiyoruz. Ben şöyle diyorum, bunların hepsini topladığımız zaman bu sadece bir dış politika meselesi değil, Türkiye'nin Allah'ın izniyle önlenemez yükselişinin de başlangıç dönemidir. Bundan sonraki dönem Türkiye'nin önlenemeyen yükselişinin olacaktır. Mesela Libya hükümeti ile ilgili mutabakat imzalarken, Yunanistan'la tartışmalarımız devam ederken hatta ve hatta petrol arama faaliyetlerimize başlarken, Ayasofya'nın açılmasında, Karabağ meselesinde kimlerin Türkiye'ye neler söylediğini ve Türkiye'nin bunları elinin tersi ile iterek kendi doğru bildiği istikamette nasıl yol aldığını gördük. Bundan sonra da böyle olacak, Allah güç, kuvvet ve mühlet versin."