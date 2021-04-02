Son dakika | Kılıçdaroğlu ve Özel'e tazminat davası!

ELEŞTİRİ SINIRI AŞILDI

Kılıçdaroğlu'nun 20 Ekim 2020 tarihinde TBMM'de CHP grup toplantısında yaptığı konuşmanın 10 dakikasını Gürlek'e ayırdığı, bu konuşmada milyonlarca insana ulaşacak şekilde, eleştiri sınırlarını aşan bir yoğunlukta, haysiyet, şeref ve kişiliğine yönelik hakaretlerde bulunduğu ifade edildi. Dilekçede, Gürlek'in ailesi ve yakın çevresinin psikolojik sarsıntı yaşamalarına sebebiyet verildiği vurgulanırken, yapılan hakaretlerden dolayı olumsuz olarak etkilendiği ve eşinin de aynı adliyede hakim olması nedeniyle uzun süre telafisi imkansız biçimde iç huzurlarının bozulduğu anlatıldı.