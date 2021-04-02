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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Anlık olarak izliyoruz...
Giriş Tarihi: 2.4.2021 11:20 Son Güncelleme: 2.4.2021 11:58

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Anlık olarak izliyoruz...

, ile ilgili açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, Düzce’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, okulların yakından takip ettiklerini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'önceliğimiz yüz yüze eğitim' derken sağlık koşullarının ise en önemli husus olduğunun altını çizdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'de yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, "Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor." dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI: KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ

Bakan Selçuk şöyle konuştu:

Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim. Salgın şartlarına rağmen okulları açık tutmak istesek de diğer ülkelerde daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz. Sağlık daha öncelikli. Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor. Ortaya çıkan sayısal verileri kamuoyu ile paylaşacağız.

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze eğitim' açıklaması!

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Anlık olarak izliyoruz...
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