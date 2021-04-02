SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze eğitim' açıklaması!
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Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada; okulları yakından takip ettiklerini belirterek 'Önceliğimiz yüz yüze eğitim' dedi.