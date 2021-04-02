Turşu fabrikasındaki skandal sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! İğrenç olayla ilgili yeni gelişme

FABRİKANIN MANİSA'DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Basın yayın organlarında yer alan ve tepkilere neden olan olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan resmi kontrollerde söz konusu işletmenin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medyada görüntüleri paylaşan kişinin Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı İsa T. olduğu tespit edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENİP, FAALİYETTEN MENEDİLDİ

Urfa ve Manisa'daki güvenlik güçleri ve gıda kontrol ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucunda İsa T., Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Turşu kazanına girip, dans eden kişinin ise 24 yaşındaki Ali G. olduğu ve turşu fabrikasında çalıştığı belirlendi. Ali G.'nin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine 'Bir cahillik ettim. Keşke girmez olaydım' dediği öğrenildi. Fabrikada yapılan denetimler sonucunda ise işletme, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle mühürlenip, faaliyetten menedildi. Ayrıca söz konusu turşu kazanı da mühürlendi. Ayrıca, işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 30 bin 406 lira idari para cezası uygulandı.