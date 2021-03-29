Video Yaşam Bu kez de turşu rezaleti! Çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşu tankının içine girdi | Video

Bu kez de turşu rezaleti! Çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşu tankının içine girdi | Video

Bu kez de turşu rezaleti! Çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşu tankının içine girdi | Video
29.03.2021 | 15:15

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Şanlıurfa’da bir kişi turşu üretim tesisindeki tankın içine çıplak ayakları ve kıyafetleri ile girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

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