Bu kez de turşu rezaleti! Çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşu tankının içine girdi | Video
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Şanlıurfa’da bir kişi turşu üretim tesisindeki tankın içine çıplak ayakları ve kıyafetleri ile girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.