Artık hayatımızda olmayacak! Türkiye de o sözleşmeyi kabul etti...

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTIN MADENLERİ: Küçük ölçekli altın madenciliğinde kullanılan cıva miktarı ve salınımı azaltılacak.

EYLEM PLANI: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıl içerisinde ülkelere bu uygulamalardaki cıva kullanımını azaltmak üzere ulusal plan hazırlama zorunluluğu da getiriliyor. Bu planlar içerisinde, halkın bilinçlendirilmesi ve cıvasız alternatiflere ilişkin bilgiler de yer alıyor.

ALANDA CIVA KULLANMIYORUZ

Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Türkiye'de altın madenciliğinde cıva kullanılmadığını belirterek, "Emisyonlarda da bizim Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü yönetmeliğimizde de cıvayla ilgili düzenlememiz, sınır değerlerimiz var ve bu sınır değerlerimizi biz Bakanlık olarak ciddi anlamda takip ediyoruz ve bu konuda da bir kontrolümüz var" dedi.

TEK MADEN VAR O DA ÜRETİM YAPMIYOR

Komisyonda, şu anda aktif durumda olan 1 adet cıva işletme izni bulunduğunu, bunun da en son on yıl önce üretim ve satış yaptığını, onun dışında cıva üretimi ile ilgili faaliyet bulunmadığını belirtti.