CHP'li Ekrem İmamoğlu 252 mağdur aileyi mağdur etti! 13 dava 30 yıllık tapu hayali

Büyükçekmece Belediyesi tarafından verilen sözlerin Beylikdüzü Belediyesi döneminde bozulduğunu söyleyen aileler 13 ayrı dava açtı. 250 bin-450 bin lira arası yüksek ipotek ücretiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten aileler Beylikdüzü'nün eski belediye Başkanı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yeni başkan Murat Çalık'ı suçladı.