Heyecanlandıran keşif! 2400 yıl sonra lahit mezar gün yüzüne çıktı! İşte içinden çıkanlar...

'KUVARS TOZU İDDİALARI DOĞA KONUSU'



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da yaz sezonuna hazırlanan bazı otellerin, plaja 'beyaz kum' görüntüsü vermek için mermer ve kuvars tozu döktüğü iddialarıyla ilgili olarak da "Öncelikle bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın takip ettiği bir konu. Doğayla alakalı bir konu. Bir açıklama yapıldı bununla ilgili. Bodrum'da da gerekli düzenlemeler yapılıyor" dedi.