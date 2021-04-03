Son dakika haberi: Bodrum'da bulunan 2400 yıllık lahit Bakan Ersoy'un gözetiminde açıldı
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Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2400 yıllık bir lahit mezar ortaya çıktı. Lahit mezar Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gözetiminde açıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2400 yıllık bir lahit mezar ortaya çıktı. Lahit mezar Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gözetiminde açıldı.
Son dakika edinilen bilgiye göre, Lahit gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra Bodrum müzesinde sergilenecek.