Son dakika: BionTech/Pfizer aşısının 2.dozu onlara yapılmayacak! Dikkat çeken 6 saat uyarısı...

180 GÜN ŞARTI GETİRİLDİ

mRNA aşısı için, "Kuduz, tetanos toksoidi içeren aşılarla, kızamık, hepatit-A/B aşıları gibi temas sonrası uygulanması gereken aşılarla zaman aralığı bırakılmaksızın uygulanabilir" ifadelerine yer verilen kılavuzda, tüberkülin deri testinin ise ya aşıyla aynı gün yapılması ya da aşı uygulamasından en az 4 hafta sonrasına ertelenmesi gerektiği kaydedildi. Aşının en az 4 hafta ara ile 1'er doz olmak üzere toplam 2 doz olarak uygulanacağı hatırlatılan kılavuzda, özetle şu ifadelere yer verildi:"İkinci bir talimata kadar aktif Kovid-19 hastasına, 180 gün içerisinde Kovid-19'u geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir Kovid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacaktır. Aşının her iki dozu da aynı pandemik aşı ile uygulanmalıdır.