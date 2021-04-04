Son dakika: Başkan Erdoğan, yarın saat 15'te değerlendirme toplantısına katılacak

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği bildirildi.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.

Başkan Erdoğan, yarın saat 15'te değerlendirme toplantısına katılacak

AK PARTİ'DEN SKANDAL BİLDİRİ SONRASI FLAŞ KARAR

Öte yandan, 104 emekli amiral tarafından imzalanan ve büyük tepki toplayan bildiriyle ilgili AK Parti'den flaş bir hamle geldi.

AK Parti'nin perşembe günü yapılması planlanan MYK toplantısı, emekli amirallerin bildirisi üzerine yarın gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, katıldığı televizyon programında, "Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz, ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

104 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan skandal bildirisi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, darbe imalı bildiriyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.