Külliye'de 'bildiri' gündemli toplantı
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Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin zevzekleri 04.04.2021 | 19:10
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Külliye'de 'bildiri' gündemli toplantı 04.04.2021 | 19:10
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Başkan Erdoğan, yarın saat 15'te değerlendirme toplantısına katılacak 04.04.2021 | 18:17
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'dan bile büyük düşmanımızdır... 02.04.2021 | 11:37
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Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti 01.04.2021 | 18:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te değerlendirme toplantısı düzenleyecek. Öte yandan, gündeme bomba gibi düşen emekli amirallerin skandal bildirisi sonrasında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yarın toplanacak.