Son dakika: Skandal bildiriye imza atan 8 emekli amiralin Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu üyeleri olduğu ortaya çıktı

SKANDAL BİLDİRİYE İMZA ATAN 104 AMİRAL KİM?

104 emekli amiralin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden milli iradeyi hedef alan bildirisi hem siyasetten hem de toplumdan büyük tepkilere neden oldu. Özellikle halk, sosyal medya üzerinden darbe imasına sert bir biçimde eleştirdi. Tepkiler devam ederken 103 emekli amiral hakkında "kim bunlar" sorusu gündeme geldi.

İşte skandal bildiriye imza atan 104 emekli amiralin isimleri:

1. E. Amiral Ergun MENGİ

2. E. Amiral Alaettin SEVİM

3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN

4. E. Amiral Işık BİREN

5. E. Amiral Ahmet ŞENOL

6. E. Amiral Hasan HOŞGİT

7. E. Amiral Vedat ERSİN

8. E. Amiral Metin AÇIMUZ

9. E. Amiral Atilla KEZEK

10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU

11.E.Amiral Önder ÇELEBİ

12.E.Amiral Metin POYRAZLAR

13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU

14.E.Amiral Engin BAYKAL

15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ