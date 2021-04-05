1 numara Akşener’in parti yöneticisi çıktı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, bildiride İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı emekli tuğamiral Ergun Mengi'nin de imzasının bulunduğunu açıkladı. Mengi'nin ilk sırada olduğuna dikkat çeken Özkaya, "1 numaralı zevzek İYİ Parti yöneticisiymiş. Monşer Başkan da o yüzden yardımcısına sahip çıkmış anlaşılan? Görünen o ki bu işin altından da NATO/FETÖ çıkacak!" ifadelerini kullandı.Mengi'nin başkan yardımcısı olduğu kuruluşun başkanlığını ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan yapıyor. Erozan, İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 imzalı bildiri için "Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayımlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" ifadesini kullandı.