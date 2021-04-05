Başkan Erdoğan'dan sarıklı asker açıklaması: Biz de olumlu bakmıyoruz

Geçtiğimiz günlerde 104 emekli amiralin imzaladığı darbe imalı Montrö anlaşması tepkilerin hedefinde yer alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Bildiriyi sert ifadelerler eleştiren Başkan Erdoğan, "104 tanesi bir araya gelerek darbe imalı bildiriler yayınlayamazlar. Hiçbir emekli kamu görevlisinin böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan amirallerin skandal bildirisine sert tepki: Destek bildirisi yayınladıklarını görmedik | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SARIKLI ASKERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıklamalarında sarıklı şekilde fotoğrafı paylaşılan askerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, kendilerinin de bu konuya olumlu bakmadıklarını aktardı.

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişte cübbeleri ile siyasi hükümetleri hedef alan yargı mensuplarını eleştirmiştik. Üniformalarıyla milli iradeyi hedef alan askerleri eleştirmiştik. Bugün de aynı yerdeyiz. TSK içinde yer alan o görüntüye olumlu bakmıyoruz. TSK kendi içinde soruşturma başlattı ve sonuçlandırdı. Aynı şekilde tamamı da yalan olan bilgilerle, Milli Savunma Üniversitemizi laiklik ve Atatürkçülük tartışması içine çekmeye çalışanlar da sinsi gayeler taşıyor. Demokrasi ve hukuk içinde çözülecek meselelerin darbe imalı bildirilerin bahanesine dönüştürülmesi Anayasa'ya açık tehdittir"

Başkan Erdoğan'dan amirallerin skandal bildirisine sert tepki: Destek bildirisi yayınladıklarını görmedik