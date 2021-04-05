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Giriş Tarihi: 5.4.2021 18:55 Son Güncelleme: 5.4.2021 19:16

'dan sarıklı açıklaması: Biz de olumlu bakmıyoruz

Başkan Erdoğan'dan sarıklı asker açıklaması: Biz de olumlu bakmıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 104 emekli amiralin imzaladığı darbe imalı bildiriyle ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan açıklamalarında sarıklı fotoğrafı ortaya çıkan askerle ilgili de değerlendirme yaptı ve "'nın disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde 104 emekli amiralin imzaladığı darbe imalı Montrö anlaşması tepkilerin hedefinde yer alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Bildiriyi sert ifadelerler eleştiren Başkan Erdoğan, "104 tanesi bir araya gelerek darbe imalı bildiriler yayınlayamazlar. Hiçbir emekli kamu görevlisinin böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur" ifadelerine yer verdi.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SARIKLI ASKERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Açıklamalarında sarıklı şekilde fotoğrafı paylaşılan askerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, kendilerinin de bu konuya olumlu bakmadıklarını aktardı.

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişte cübbeleri ile siyasi hükümetleri hedef alan yargı mensuplarını eleştirmiştik. Üniformalarıyla milli iradeyi hedef alan askerleri eleştirmiştik. Bugün de aynı yerdeyiz. TSK içinde yer alan o görüntüye olumlu bakmıyoruz. TSK kendi içinde soruşturma başlattı ve sonuçlandırdı. Aynı şekilde tamamı da yalan olan bilgilerle, Milli Savunma Üniversitemizi laiklik ve Atatürkçülük tartışması içine çekmeye çalışanlar da sinsi gayeler taşıyor. Demokrasi ve hukuk içinde çözülecek meselelerin darbe imalı bildirilerin bahanesine dönüştürülmesi Anayasa'ya açık tehdittir"

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Başkan Erdoğan'dan sarıklı asker açıklaması: Biz de olumlu bakmıyoruz
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