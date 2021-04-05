SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan amirallerin skandal bildirisine sert tepki: Destek bildirisi yayınladıklarını görmedik | Video

Son dakika açıklamalarında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Emekli amirallerin skandal diye nitelenen bildirisi büyük tepkiye neden olmuştu. Saat 15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Gece yarısı yayımlanan bildirinin kesinlikle art niyetli bir girişim olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Kıbrıs'tan Karabağ'a kadar verdiğimiz mücadelenin hiçbirinde ülkemiz için destek bildirisi yayınladıklarını görmedik. 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletimizin yanında olduklarını görmedik." dedi. İşte son dakika açıklamaları...