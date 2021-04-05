Son Dakika: 104 emekli amiralin "darbe" bildirisinde çarpıcı ayrıntı: Emekli amirallerin bildirisi bir muhtıradır!

TAKVİM yazarı Erkan Tan:

"MİLLETİN CEVABI 15 TEMMUZ GECESİ YAZILIP İMZALANDI"

Bu kalkışmanın örgütlü olduğu açıktır. Maksadı masum bir uyarı kesinlikle değildir. Siyasete malzeme verip içimizi karıştırmak istemişlerdir. İçlerinde bazıları zaten açıkça siyaset yapmaktadırlar. Açıklamada tehdit vardır. Ayrıca; Türkiye'nin taraf olduğu ve aleyhine sonuçları olan bir anlaşmayı daha iyisi ile değiştirmeyi istemek de suç değildir, ayıp değildir, günah değildir... Montrö anlaşması değişmesin isteyenler Batı'dır. Barı bunlar aracılığı ile Türkiye'yi tehdit etmiştir...

Düşmanlıklarının nedeni şu; Batı'ya tapan, köle olan, İslam'a adeta düşman bir Türkiye istiyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise; bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile tavır alan, onurlu Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçiriyor. Hak ve menfaatlerini koruyan, tek bir eksene mahkum olmayan, devletin ve milletin çıkarları nerede ise oraya yönelen, İslami hassasiyetlere önem ve değer veren bir Türkiye Cumhuriyeti devlet idaresi yürütüyor. Tabiatı ile kuduruyorlar.

O açıklamanın, milletin ezici çoğunluğunun gönlünde tuvalet kağıdı kadar bile değeri yoktur.

Bir diğer husus da milletin, bu emekli paşalardan beklediği açıklama çok başka ve namus ve şereflerini ilgilendirecek kadar mühimdir. Binlerce FETÖ mensubu 1980'lerden bu yana onlar en tepe görevlerde komutanlar iken ordumuza nasıl sızabilmişlerdir...? FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetlerini adeta kevgire çevirirken bunlar hep yönetimdeydi. Memleketi rehin almak isteyen örgütlere karşı kör, sağır, dilsiz olacaksınız. Daha sonra iş milli iradeye müdahaleye geldiğinde 104 kişi bir araya gelip millete meydan okuyacaksınız. Bu ülke bu girişimlerle ilgili referansını 15 Temmuz 2016 gecesi yazıp imzalamıştır.