Son dakika | Emekli amirallerin bildirisi sonrasında Başkan Erdoğan'dan flaş talimat! Gözler MYK'da

Son dakika haberi: 104 emekli amiralin 27 Nisan e muhtırasına benzer şekilde bir muhtıra girişiminde bulunması siyasetin gündemine bomba gibi düşerken birçok parti ve oluşumdan bu hadsiz bildiriye tepki geldi. Demokrasiye kendilerinde ayar vermeye çalışan 104 amirale milli iradesine sahip çıkan milyonlarca vatandaş da dün gün boyu tepki gösterdi. Sıcaklığını koruyan skandal bildiriyle ilgili gözlerin çevrildiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den de önemli kararlar geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti MYK öne alındı. İşte ayrıntılar ve son dakika gelişmeleri: