Son dakika | Hadsiz bildiriye karşı demokrasi dersi: Hodri Meydan!

Mirza Kaygaş: Siz kimsiniz ki bu milleti tehdit ediyorsunuz? Topunuz gelin.

Halil İbrahim Gök: Biz buradayız!.. Devletimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız.

Fatih Yaldız: Ne yaparsanız yapın! Nerede yaparsanız yapın! Sonuç değişmeyecek! Bu millet onu hiçbir zaman yalnız bıra kmayacak!

İbrahim Çalışkan: Cuntaları gevşemiş hadsizler... Haddinizi Bilin. Bu millet o rütbelerinizi söker ortada kalırsınız çırçıplak.

Mehmet Yavuz: Türkiye artık millete ve milletin iradesine meydan okunacak bir ülke değildir.

Zühre Yıldız: Bu millet 15 Temmuz'dan sonra hiç nöbeti bırakmadı, o tepeden hiç inmedi.