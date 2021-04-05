Son dakika | Hadsiz bildiriye karşı demokrasi dersi: Hodri Meydan!

Son dakika... 104 emekli amiralin demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildirisine Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Dün gündemi sarsan skandal bildiri tepkilerin hedefinde yer alırken, muhalefet partilerinin kimi demokrasinin yanında ya hiç duramadı kimi de cılız sesler çıkarabildiği için tepki gördü. Bazı muhalefet vekilleri de emekli amirallere destek verdi. İşte skandal amiral bildirisiyle ilgili son dakika gelişmeleri ve hadsizliğe karşı demokratik meydan okuma: Hodri Meydan...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Kaos simsarlığı üstlenenler, milletimizin 15 Temmuz'da darbe sevdalılarını toprağa gömdüğünü unutmasın.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, millet iradesini ve Başkan Erdoğan'ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de TSK'ya ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmıştı. Göze alabilene, hodri meydan.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Belli ki darbe heveslilerinin beklentileri var. 15 Temmuz gecesi taşıdığı üniformanın ve makamın sorumluluğunu yerine getirmeyen birinin de altında imzası bulunduğu ve bekadan bahseden bu bildiriyi çok da dikkate almamalı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla geçmişte taşıdıkları sıfatların, devletin ve milletin verdiği şerefin farkında olmayanların demokrasiye ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir. Sabrımızı zorlamayın.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: TSK'nın şanlı üniformasını hainlerin taşımasına müsaade yok.
MHP lideri Devlet Bahçeli: Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek! Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürdüler.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Vesayet özlemiyle yanıp tutuşan bu zihniyete karşı vatana ve Mavi Vatan'a sonuna kadar sahip çıkacağız.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Bu bildiri anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç.
Emekli amirallerin bildirisinde ne yazıyor?
İŞTE TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN REZİL İFADELER
Aralarında Türker Ertürk,Deniz Cora'nın da bulunduğu 104 emekli amiral, 12 Mart, 27 Nisan muhtıralarını hatırlatan skandal bir bildiri yayınladı. Hükümetin hedef alındığı sözde Montrö bildirisi, gece yarısı paylaşıldı. Bildiride özetle son zamanlarda gerek Kanal İstanbul gerekse uluslararası antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasının endişeyle karşılandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. TSK'nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir. Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir"
KURUM'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: KANAL İSTANBUL'U YAPACAĞIZ
Çevreve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'u yapacaklarını vurgulayarak, "Bir yıl önce Kanal İstanbul'a dair millet iradesini yok sayan açıklamalarıyla ortaya çıkan 126 emekli büyükelçinin sözleriyle gece yarısı Kanal İstanbul'u bahane edip zihinlerindeki antidemokratik kalıntıları izhar eden darbeci bildiriye imza atan 103 emekli amiralin kullandığı ifadeler ne kadar da birbirlerine benzemektedir" dedi. ANKARA
ÖNCÜLÜK EDENLER İFADEYE ÇAĞRILACAK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri ile ilgili açıklamayı hazırlayanlar ile irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin yapılması amacıyla resen soruşturma başlattı. İlk aşamada, açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi. Bu isimlerin kısa süre içinde ifadeye çağrılmasının beklendiği kaydedildi. Hukukçular da 104 emekli amiralin bildirisinin darbe girişimine azmettirme suçu kapsamında olduğunu belirttiler.
VATANDAŞTAN, 1 MİLYONA YAKIN MESAJLA DARBE HEVESLİLERİNE 'HODRİ MEYDAN'
Emekli amirallerin bildirisi üzerine Twitter'da #HodriMeydan etiketi altında kısa sürede yüzbinlerce ileti atıldı. Bir vatandaş "Vesayet dönemi bitti, hâlâ anlamadınız mı?" dedi. Bir diğeri "Biz buradayız! Topunuz gelin! Nöbetteyiz" ifadelerini kullandı. İşte özetle bazı tepkiler:
Mirza Kaygaş: Siz kimsiniz ki bu milleti tehdit ediyorsunuz? Topunuz gelin.
Halil İbrahim Gök: Biz buradayız!.. Devletimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız.
Fatih Yaldız: Ne yaparsanız yapın! Nerede yaparsanız yapın! Sonuç değişmeyecek! Bu millet onu hiçbir zaman yalnız bıra kmayacak!
İbrahim Çalışkan: Cuntaları gevşemiş hadsizler... Haddinizi Bilin. Bu millet o rütbelerinizi söker ortada kalırsınız çırçıplak.
Mehmet Yavuz: Türkiye artık millete ve milletin iradesine meydan okunacak bir ülke değildir.
Zühre Yıldız: Bu millet 15 Temmuz'dan sonra hiç nöbeti bırakmadı, o tepeden hiç inmedi.
BİZ BURADAYIZ!
Milli Savunma Bakanlığı "Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. TSK görevinin başında" açıklaması yaparken İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı Twitter hesaplarından "Biz buradayız! Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız" ifadeleriyle ortak bir açıklamada bulunuldu.
Öte yandan bildiri üzerine Twitter'da #HodriMeydan etiketi altında kısa sürede yüzbinlerce ileti atıldı. Bir vatandaş "Vesayet dönemi bitti, hâlâ anlamadınız mı?" dedi. Bir diğeri "Biz buradayız! Topunuz gelin! Nöbetteyiz" ifadelerini kullandı.
Fatma Damla KAYAYERLİ-Necdet ÇAKIR-Abbas ÇAKAR Dilhan DUMANOĞLU Halit TURAN- Mustafa Sait ÖZKAN / SABAH