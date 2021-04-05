Son dakika: FETÖ'nün fişleme programı Rainbow deşifre oldu! Oyunun içine böyle gizlemişler

'ŞİFRELERİ ÖZEL EKİPLER HAZIRLIYORDU'

Ali B. Hava Kuvvetleri astsubaylarını fişlemek için kullanılan Rainbow programının şifrelerin sağlamlığını kontrol etmek için de özel ekiplerin olduğunu belirterek "Rainbow'u sadece müdürler biliyordu, müdürlerin altındaki kişilere gösterilmesi yasaktı. Rainbow'u biliyordum ve kullanıyordum. Hava Kuvvetleri tarafından hazırlanmış özel bir harddisk kullanıyordum. İnanılmaz bir şifreleme sistemi vardı ve şifresi unutulursa asla girilemiyordu. Bu harddiski genel müdür M.E.Y. kendi bilişimcilerine hazırlatıyordu ve daha sonra bunun sağlamlığını da emniyet mahrem yapılanmasındaki örgüt mensuplarına verip çözmeye çalışıyordu. Çözülürse o disk kullanılmıyordu. Rainbow normalde Power Point ve Excel üzerine bina edilmiş bir programdı. Hava kuvvetlerindeki 21 bin 700 civarında astsubayın tamamının resmi üniformalı en güncel fotoğrafları bu program içerisinde vardı. Astsubayların kişisel bilgileri vardı, bir de bizim mahrem yapıya dahil askerlerden istediğimiz bilgiler vardı. Başındaki komutan hangi gazeteyi okur, içki içer mi, dine bakışı nasıldır gibi bilgiler toplayıp programa girerdik" dedi.

'ŞİFRE OYUNDAKİ BELLİ HAREKETLERLE AÇILIYORDU'

Başlangıçta normal bir oyun olan programda yapılan hareketler sonucunda şifrenin acıdığını kaydeden Ali B., harddiskin içine birkaç tane şifreleme yöntemi ile ulaşılabildiğini söyledi. Ali B., programın çalışma prensibini anlatarak "Rainbow yazılımını hazırlayan Arif ve Hakan kod adlı iki kişi vardı. Bu kişiler çok bilgi sahibiydiler. Birisi bir kurumda diğeri de üniversitede akademisyendi. Rainbow'un bulunduğu harddiski bilgisayara bağlıyorduk. Başlangıçta normal bir oyun çıkıyordu. Dışarıdan biri bilgisayara bağlasa açıp oyun oynayabilirdi ancak oyunda şifreleme yöntemi vardı. Oyun üzerinde belli hareketler yapıldığında harddiskin şifresi açılıyordu. Birkaç tane şifreli yöntem ile harddisk içeriğine ancak ulaşılabiliyordu. Truecrypt'i kullanmamız mahrem yapıda çok kolay çözülebilir diye yasaklanmıştı" ifadelerini kullandı.