Son dakika: MYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü. Emekli amiraller tarafından yayımlanan darbe imalı skandal bildirinin ele alındığı toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

MYK'mız, emekli amirallerin bildirisine karşıdır. Bu siyasete müdahale teşebbüsüdür. Kayıtsız şartsız bildiriye karşıdır. Bunun vatanseverlikle bir ilgisi olamaz. 24 saat boyunca Türkiye'nin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Gayrimeşru bir teşebbüstür. Bu bildiriyi fikir açıklama olarak görüyorlar.

"BU BİLDİRİNİN NEYE HİZMET ETTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Geçmişimize baktığımız zaman emekli vesayet askerlerin bu denli olaylara karıştığını yapıyoruz. Bu demokrasi ikliminin zehirlenmesine çanak tutuyorlardı. Böylesi bir bildiri karşısında böyle tepki vermemiz gayet normal. Bunlar demokrasi iklimini zehirlemeye çalışıyorlar.

27 Nisan muhtırası olmak üzere, hangi mekanizmalar tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldığını çok iyi biliyoruz. Bu bildirinin neye hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Hizmet etmediği tek şey Türkiye'nin çıkarlarıdır. Bir de muhtıra siyaseti var. CHP'nin yaptığı gibi. Muhtıra siyaseti mutasyona uğramıştır. Bunlar yakın zamana kadar demokrasinin yanında olduklarını söylüyordu, ama bildiriyi görünce eski ayarlarına geri döndüler. Ne zaman muhtıra görseler, demokrasi nefesleri oraya kadar yetiyor.

"SES ÇIKMASAYDI 'EMEKLİ ASKERLER MUHTIRA VERDİ' OLACAKTI"

Bu bildirinin gece yarısı yayınlanmasının ne gibi masum tarafı olabilir. Hiçbirimiz kendi kendimizi inkar edecek durumda değiliz. Ses çıkarmasaydık bunun adı muhtıra olacaktı. Bu bildirinin hiçbir tarafından fikir hürriyeti yok. Siz bir gece yarısı bildiri yayınlayacaksınız ve bunu da masum kabul edeceksiniz. Türkiye'nin geçmiş siyasi tarihini bilenler bunu kabul etmez.