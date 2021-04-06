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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika: Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Giriş Tarihi: 6.4.2021 17:53 Son Güncelleme: 6.4.2021 18:30

Son Dakika: 'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son Dakika: Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son Dakika: Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan, İYİ Parti Genel Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ı hedef alan açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Uygur paylaşımları nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımda bulundu. Paylaşıma binlerce tepki gelirken, Dışişleri Bakanlığı Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu'yu Bakanlığa çağırdı.

"AKŞENER: ESARET ALTINDAKİ SOYDAŞLARIMIZI UNUTMAYACAĞIZ

Meral Akşener Uygur Türkleri için yaptığı paylaşımda, "Barın Katliamı'nda Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum… Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız. Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!" demişti.

"ACISINI HALA İLK GÜNKÜ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Mansur Yavaş ise yaptığı Uygur paylaşımında, "Doğu Türkistan'da yaşanan katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hâlâ ilk günkü gibi hissediyoruz. Barın şehitlerini rahmetle anıyorum" ifadelerine yer vermişti.

"ŞİDDETLE KINAMAKTADIR"

Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda Akşener ve Yavaş etiketlenerek, "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" denilmişti.

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Son Dakika: Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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