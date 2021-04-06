Son Dakika: Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

"ŞİDDETLE KINAMAKTADIR"

Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda Akşener ve Yavaş etiketlenerek, "Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" denilmişti.