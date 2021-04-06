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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak...
Giriş Tarihi: 6.4.2021 11:24 Son Güncelleme: 6.4.2021 11:44

: Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak...

Son dakika: Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak...

haberine göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Teravih namazı camide kılınacak mı?' sorusunun yanıtını verdi. Katıldığı programda Ramazan ayına dair merak edilenlere açıklık getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." dedi. Erbaş, aşı olmanın orucu bozmayacağını da ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir programda önemli açıklamalrda bulundu. Erbaş, yaptığı açıklamada, teravih namazının evde kılınmasına karar verdiklerini ifade etti.

Erbaş, koronavirüs ile mücadelede en güçlü savunma olan aşılamanın Ramazan ayında sürmesinin sakıncası olmadığını, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun oruçluyken aşı olunabileceğini bildirdiğini söyledi.

TERAVİH EVDE KILINACAK

Erbaş'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.

AŞI ORUCU BOZMAZ

Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan, bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

13 Nisan günü başlayan oruç, 12 Mayıs günü son bulacak.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise 13 Mayıs.

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Teravih namazı, Ramazan ayı içinde arife gününde başlayıp Ramazan'ın son gününün gecesine kadar devam eden ve 20 rekat olarak kılınan nafile bir namazdır. Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını evlerinde kılacak.

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Son dakika: Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak...
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