Son dakika: Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir programda önemli açıklamalrda bulundu. Erbaş, yaptığı açıklamada, teravih namazının evde kılınmasına karar verdiklerini ifade etti.
Erbaş, koronavirüs ile mücadelede en güçlü savunma olan aşılamanın Ramazan ayında sürmesinin sakıncası olmadığını, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun oruçluyken aşı olunabileceğini bildirdiğini söyledi.
TERAVİH EVDE KILINACAK
Erbaş'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik.
AŞI ORUCU BOZMAZ
Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan, bu yıl Nisan ayına denk geliyor.
13 Nisan günü başlayan oruç, 12 Mayıs günü son bulacak.
Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise 13 Mayıs.İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
Teravih namazı, Ramazan ayı içinde arife gününde başlayıp Ramazan'ın son gününün gecesine kadar devam eden ve 20 rekat olarak kılınan nafile bir namazdır. Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını evlerinde kılacak.