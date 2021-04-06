Son dakika: Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler, her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan, bu yıl Nisan ayına denk geliyor.

13 Nisan günü başlayan oruç, 12 Mayıs günü son bulacak.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise 13 Mayıs.

Teravih namazı, Ramazan ayı içinde arife gününde başlayıp Ramazan'ın son gününün gecesine kadar devam eden ve 20 rekat olarak kılınan nafile bir namazdır. Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını evlerinde kılacak.