Amirallere kritik soru: Bildiri nerede hazırlandı?

Demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiral arasında skandal bildirinin organizasyonunu yapan ve bildiride imzası bulunan 10 generalin ifade işlemleri başladı.

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bildiride imzası olan 10 emekli amiral Ankara, İstanbul ve Kocaeli'nde gözaltına alınmış, 4 emekli amiral de yaş durumları göz önünde bulundurularak ifadeye çağrılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimat doğrultusunda emekli amirallerin evlerinde yaptığı arama tamamlandı. Gözaltı kararında belirtildiği gibi, bildiride imzası olan 10 emekli amiralin evlerinde bulunan bilgisayar, tablet, cep telefonu, USB bellek ve hard disk gibi dijital materyallere el konuldu.

MUVAZZAF SUBAYLARLA BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR



"Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekile Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 emekli amiralin bildirinin hazırlanma ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer aldığına dair bilgiler bulunduğu, elde edilen verilerin polisteki ifade işlemlerinde kendilerine sorulacağı öğrenildi. Emekli amirallerin görevde olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve diğer komutanlıklarda görevli muvazzaf subaylarla bağlantıları ile yurtdışı bağlantılarının mercek altına alındığı soruşturmanın çok yönlü olarak devam ederken, emekli amirallerin başka askerlere de imza için baskı yapıp yapmadığının da soruşturulduğu belirtildi.

BİLDİRİYİ KİM HAZIRLADI?



Gözaltındaki Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alattin Sevim, Ramazan Can Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ile Ali Sadi Ünal'a yöneltilecek kritik soruların soruşturmanın seyrini değiştirebileceği öğrenildi. Emekli amirallere bildirinin hazırlanma sürecinden, içeriğinden haberdar olup olmadıkları ve yayınlanma saatten bilgilerinin olup olmadığı sorulacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tespitleri arasında bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanan saat ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği bunun için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi. Gözaltındaki 14 emekli asker dışındaki 90 emekli amiralinde önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

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