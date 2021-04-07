CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakim karşısında! İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamıştı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflamasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİM

İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına katılmak üzere sanık Suat Özçağdaş ve avukatları mahkeme salonunda yerini alırken, müşteki avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Suat Özçağdaş, duruşmadaki savunmasında 'Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Ben oraya Üsküdar'da olan kamusal olayı takip etmek amacıyla gittim. 21 Nisan 2020 tarihinde olay yerine izinsiz imar inşaatı var mı yok mu diye bakmak için gittim. Bunun takibi yapmak görevlerim arasındadır.' şeklinde konuştu.

'BEN ÖZEL MÜLKÜ ÇEKMEDİM'

Sanık Suat Özçağdaş savunmasının devamında 'Orada herhangi bir inşaat faaliyeti görmedim. Bunun üzerine 1 tane fotoğraf çektim ve il başkanımız olan Canan Kaftancıoğlu'nu da konuyla alakalı bilgilendirmek için fotoğrafı ona da gönderdim. Fakat ben Fahrettin Altun'un ikametgahı sınırlarındaki özel mülkünü çekmedim ben olaya söz konusu arsanın fotoğrafını çektim. Oradaki korumalara da kendimi ve yanımdaki arkadaşları tanıtıp ne amaçla geldiğimi söylemiştim. Olay yerinden ayrıldıktan 2 saat sonra emniyetten aradılar ve hakkımda şikayet olduğunu söylediler. Ben hukuka aykırı bir şey yapmadım.' ifadelerini kullandı.

'ARAZİ MÜŞTEKİNİN TAPULU MALIDIR'

Duruşma esnasında müşteki avukatı ise söz konusu arazinin mülkiyetinin 2008 yılından beri müştekiye ait olduğunu belirterek 'Sanık olay yerine gittiğini, fotoğraf çektiğini ve paylaştığını kabul etmektedir. Ayrıca adli inceleme sürecindeki telefon olay günü ve saatinde olay yerinde sinyal vermemektedir. Buradan telefonların değiştirildiği anlaşılmaktadır. Aynı olaydan ötürü Canan Kaftancıoğlu da yargılanıyor, biz sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Söz konusu arazi müştekinin şahsına ait tapulu malıdır.' dedi.

MAHKEME GÖREV TANIMINI İSTEDİ

Duruşma sonunda mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasını ve CHP Genel Merkezi'ne yazı yazılarak sanığın parti tüzüğüne göre görev tanımının gönderilmesini talep ederek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Soruşturma tamamlandı! CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemi