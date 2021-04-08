Amiral bildirisi üzerine çarpıcı tespit: Tüm cuntaların arkasında emekli subaylar vardı

AMİRALLER ALT RÜTBELİLERİ İSTEMEMİŞ

Olağan koşullar altında bildiri hazırlayanların bildiriyi güçlendirmek için olabildiğince çok imzacı bulmaları beklenir. Ama bu kez sadece 'amiraller kulübü' tercih edilmiş ki, bunun özel bir nedeni olmalı. Eminim, Deniz Kuvvetleri'nden pek çok kurmay emekli albay da imzacı olabilirdi ama bu yol tercih edilmemiş. Bu ruh halini anlamak için Talât Aydemir'in 'Üç Yıldız Bir Penaltı' adını taşıyan anılarına bakmak gerekir. Orada orduda 'rütbe'nin, terfinin ne denli hayatî önemde olduğu çok açık bir şekilde anlatılmaktadır çünkü.