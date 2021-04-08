İşte FETÖ'den gözaltına alınan eski kaymakam ve valiler! SABAH o isimleri tek tek açıklıyor...

MAHREM ABİLERLE ANKESÖR VE OPERASYONEL HATLARLA İRTİBAT

Deşifre edilen isimlere yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 37 mülki idare amiri ile onlara mahrem imamlık yaptığı belirlenen 14 mülki idare mahrem imamı hakkında gözaltı kararı verildi. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasında Vali yardımcısı ve

Kaymakamların, FETÖ'nün mahrem abileriyle ankesörlü hat ve operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları belirlendi. Ayrıca birçok isminde bugüne kadar yürütülen FETÖ soruşturmalarında itirafçılar tarafından deşifre edilen isimlerden olduğu belirlendi.