İşte FETÖ'den gözaltına alınan eski kaymakam ve valiler! SABAH o isimleri tek tek açıklıyor...

FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyetin titizlikle yürüttüğü ankesör ve operasyonel hat çalışmaları ile itirafçı olan mahrem imamların verdiği bilgiler doğrultusunda aktif görevde olan yeni isimlere ulaşıldı. İsimlerin belirlenmesinin ardından son olarak geçen yıl Eylül ayında, FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen aktif görevdeki 43 kaymakam ve vali yardımcısı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
MAHREM ABİLERLE ANKESÖR VE OPERASYONEL HATLARLA İRTİBAT
Deşifre edilen isimlere yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 37 mülki idare amiri ile onlara mahrem imamlık yaptığı belirlenen 14 mülki idare mahrem imamı hakkında gözaltı kararı verildi. SABAH'ın ulaştığı soruşturma dosyasında Vali yardımcısı ve
Kaymakamların, FETÖ'nün mahrem abileriyle ankesörlü hat ve operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları belirlendi. Ayrıca birçok isminde bugüne kadar yürütülen FETÖ soruşturmalarında itirafçılar tarafından deşifre edilen isimlerden olduğu belirlendi.
22 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ
Görevden alınan 8 eski Vali yardımcısı, 19 kaymakam ve 4 kaymakam adayı ile 14 mahrem imamın yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda eski vali yardımcıları ile kaymakamların da aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalandı. SABAH'ın ulaştığı gözaltı listesinde eski Bitlis Vali yardımcısı Kemal Karahan, eski Bayburt Vali yardımcısı Halit Benek, eski Karabük Vali yardımcısı Barbaros Baran, eski Kars Vali yardımcısı Selçuk Haskiriş, eski Van Vali yardımcısı Ahmet Başbaydar, eski Ordu Vali yardımcısı Ahmet Akın Varıcıer, eski Muş Vali yardımcısı İdris Akça ile eski Erzincan Vali yardımcısı Mehmet Fatih Kara'nın olduğu öğrenildi.
LİSTEDE 20 ESKİ KAYMAKAM VAR
Gözaltı kararı verilen ve tümü daha önceden görevden alınan kaymakamlar arasında Çankırı Eldivan Kaymakamı Sinan İnaltekin, Tunceli Mazgirt Kaymakamı Muhammet Ali Çatalbaş, Karabük Eskipazar Kaymakamı Murat Irgatoğlu, Erzincan Çayırlı ilçe Kaymakamı Ömer Büyükergene, Denizli Bekilli Kaymakamı Mehmet Yıldız, Iğdır Aralık İlçe Kaymakamı Hayri Zorlu, Ağrı Diyadin İlçe Kaymakamı Hasan Doğan, Siirt Baykan Kaymakamı Cuma Çotu, Zonguldak Gökcebey Kaymakamı Bünyamin Bilgin, Tunceli Hozat İlçe Kaymakamı Bekir Demir, Van Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Elazığ Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Ankara Güdül Kaymakamı Fatih Arıkoğlu, Diyarbakır Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Van Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Bursa Harmancık Kaymakamı Hakan Engin ile Karaman Kazımkarabekir Kaymakamı Hakan Gönen'in olduğu öğrenildi. Bilecik Pazaryeri Kaymakamı Vekili Kadir Apaydın, Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Kaymakam Vekili Ahmet Yıldırım ile Kaymakam adayları Hakan Kaya, Ahmet Akyürek, Yaşar Murat Karagül, Mübarek Ağitoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.