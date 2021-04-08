Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında kutlanan 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla bir video klip hazırladı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin helikopterlerle havadan yaptıkları denetimlerle başlayan klip, Deniz Polisleri ve Motosikletli Yunus Polisleri'nin görüntüleriyle sürdü.

Millete güven; suça ve suçlulara gözdağı verdiler! Antalya Emniyeti’nden 176. Yıl klibi... | Video

SUÇLULARA GÖZDAĞI VERİLDİ

Klipte atış ekibi ve Özel Harekat Polisleri'nin görüntülerine de yer verildi. "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı klip, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından "Dün, bugün ve gelecekte daima milletinin hizmetinde" başlığıyla da paylaşıldı. Çeşitli birimlerdeki polislerin rol aldığı klibi çok sayıda kişi beğenerek paylaştı. Klipte millete güven, suça ve suçlulara ise gözdağı verildi.