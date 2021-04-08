Millete güven; suça ve suçlulara gözdağı verdiler! Antalya Emniyeti’nden 176. Yıl klibi... | Video

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü; Emniyet Teşkilatı’nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında kutlanan 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle bir video klip hazırladı. Klipte millete güven, suça ve suçlulara ise gözdağı verildi.