Son dakika | Başkan Erdoğan sözünü tuttu: Darbeciler karşısında hep onu buldu!

411 EL KAOSA KALKTI!

(Özgürlüklerle ilgili anayasa değişikliği sonrası atılan manşet)

Sizin aslında başörtüsüyle bir derdiniz yok. Sadece fırsattan istifade başka bir hesabı görmek istiyorsunuz. Aslında çıkarlarınızı tehlikede görüyorsunuz. Yoksa laikliği değil. Bu manşetler yalnızca çıkar kavganızı örtmek için bir maske. Laiklik üzerinden kendi çıkar kavganıza meşruiyet çıkarmanın peşindesiniz. Her fırsatta Türkiye'yi ikiye bölünmüş gibi göstermek için can atıyorsunuz. İşte bugün bir tanesi yazmış. Çoğunluğun zorbalığı diyor. Bunun edeple adapla alakası var mı? Azınlığın çoğunluğa tahakkümüne evet diyeceksin. 411 eli kaos olarak göstermek suretiyle deokrasiyi yok farz edeceksin. Sen bunu hangi siyasi etik ve anlayışla bir araya getiriyorsun. Herkes aynı düşünmek, giyinmek zorunda mı? Parlamentoda toplam oyun yüzde 80'inden fazlası bu yasa değişikliğine, özgürlüklere evet diyor. Siz yüzde 20'ye mahkum etmek istiyorlar. Ayıptır ayıp! Bu ülkenin evlatlarını birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yok! Sizin düşlediğiniz düzen demokrasi değil düpedüz diktatöryal düzendir. Buna müsaade edecek falan da değiliz.