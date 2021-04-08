Son dakika: Gözaltındaki emekli amiraller ile ilgili flaş gelişme!
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Darbe imalı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınarak sorgulanan amiraller ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Amirallerin sorgusunun sürmesi için gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması istendi. Amiraller bu taleple savcılığa gönderildi.
Darbe imalı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınarak sorgulanan amiraller ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Amirallerin sorgusunun sürmesi için gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılması istendi. Amiraller bu taleple savcılığa gönderildi.
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Son dakika: Gözaltındaki emekli amiraller ile ilgili flaş gelişme!